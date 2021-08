VOX Television GmbH

Wo ein Wille, da ein Henssler! Koch-King zum Auftakt erneut verletzt

Start der "Grill den Henssler Sommer-Specials" am 8.8. um 20:15 Uhr bei VOX

Tosender Applaus auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg - endlich wieder Outdoor, endlich wieder Publikum*, endlich wieder "Grill den Henssler Sommer-Special!". "Das ist Balsam für die Moderatoren-Seele", findet Laura Wontorra. Doch dann springt Steffen Henssler nicht wie üblich auf die Küchenzeile, sondern kommt im Golf Cart zum Auftakt reingerollt! Der Grund? Eine Fußentzündung. "Eigentlich hatte ich für heute Auftrittsverbot. Ich werde nicht kochen können, aber ich bin trotzdem am Start", erklärt der Hamburger Koch-King, für den eine Absage keine Option ist. "Schade, ich hätte ihm gerne mal das Verlieren beigebracht", so Beatrice Egli verschmitzt. Gemeinsam mit Comedian Ilka Bessin sowie Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss tritt die Sängerin, unterstützt von Koch-Coach Lucki Maurer, jetzt gegen Hensslers rechte Hand - Detlef Steves - am Grill an. Nach Deffis Dessert-Desaster in der Vergangenheit, bei dem er Salz und Zucker vertauschte, muss Laura Wontorra kurzfristig die Rollen tauschen und das Dessert zubereiten! Chaos vorprogrammiert? VOX zeigt den verrückten Outdoor-Auftakt der "Grill den Henssler Sommer-Specials" am 8. August um 20:15 Uhr - die Fans können die Show immer jeweils eine Woche vorher auf TVNOW streamen.

"...ich könnte euch jetzt eine Gulaschkanone für 3.000 Personen machen."

Kochen nur über offenem Feuer erlaubt! Da kommt bei der Vorspeise selbst Ilka Bessin ins Straucheln. Und das, obwohl sie sogar eine Ausbildung zur Köchin gemacht hat. "Das Problem ist, ich habe in einer Großküche gelernt, ich könnte euch jetzt eine Gulaschkanone für 3.000 Personen machen...", scherzt die Comedian und weiter: "Hier nützt dir der Comedy-Preis gar nichts. Wenn man hier versagt, ist man der Loser." Und auch Steffen Henssler pflichtet ihr bei: "Selbst wenn ich statt Deffi kochen würde, wäre es schwierig, einen Unterschied in den Gerichten herauszuarbeiten - im Studio hat man mehr Möglichkeiten, man kann was in den Ofen schmeißen, frittieren, gratinieren...". Ob die "Gegrillte Soljanka vom Märkischen Kartoffelschwein" der Jury - Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach - munden wird?

Henssler verzweifelt an Deffi und Koch-Zivi Howan

Bei der Hauptspeise "Big Block Steak & Hot Bones - Iron Flat mit Süßkartoffel-Smash und gegrilltem Markknochen" genießen The BossHoss ihren großen Auftritt, denn hier wird standesgemäß auf einer Motorhaube gegrillt. "Ich find das mit der Motorhaube ein bisschen komisch. Da kann man andere Sachen drauf machen, aber nicht grillen", schmunzelt Deffi. Steffen Henssler indes ist mit seiner Geduld für seine Küchenhilfe am Ende und stichelt: "Du schneidest so langsam, als wenn du aufm Pott sitzt und Zeitung liest." Als dann noch Küchen-Zivi Howan beim Eiertrennen "helfen" will und mehr Chaos als Unterstützung liefert, verzweifelt der Koch-King vollends: "Mein Handicap sind Howan und Detlef" und weiter: "Nächste Woche kann mir der Fuß abfallen, aber ich koche trotzdem selbst!" In der Promiküche bei The BossHoss läuft hingegen alles entspannt nach Plan, Sascha Vollmer erklärt: "Wir gehen uns eigentlich nie auf die Nerven. Wir haben eine alte Kneipenfreundschaft und das sind die, die bekanntlich am längsten halten." Bei der Jurybewertung kann sich schließlich ein Team über den Ritterschlag von Christian Rach freuen: "Ich habe hier bei 'Grill den Henssler' noch nie so ein gutes Fleischgericht gegessen."

Was Beatrice Eglis zukünftiger Partner mitbringen muss, wie sich Laura Wontorra bei der Nachspeise am Grill schlägt und wie Deffi indes die Show moderiert, sehen die VOX-Zuschauer:innen am 8. August 2021 um 20:15 Uhr in der ersten von insgesamt vier Folgen der "Grill den Henssler Sommer-Specials". Die Folgen sind jeweils sieben Tage vorab auf TVNOW abrufbar. Produziert wird die Koch-Show von ITV Studios Germany. Exklusive Einblicke gibt es auf der offiziellen "Grill den Henssler"-Facebookseite und dem Instagram-Account.

Eine Preview der ersten Folge finden Sie hier in unserem Media Hub.

*Aufgrund sinkender Corona-Fallzahlen durfte bei den "Grill den Henssler Sommer-Specials" auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg unter strengem Hygienekonzept wieder Publikum unter freiem Himmel mitfiebern.

Die Folgen der Sommer-Specials im Überblick:

Folge 1 (08.08.)

Vorspeise: Ilka Bessin

"Gegrillte Soljanka vom Märkischen Kartoffelschwein"

Hauptspeise: The BossHoss

"Big Block Steak & Hot Bones - Iron Flat mit Süßkartoffel-Smash und gegrilltem Markknochen"

Nachspeise: Beatrice Egli

"Schweizer Rahmwähe mit Aprikosen-Salat"

Koch-Coach: Lucki Maurer

Hensslers "verlängerter Arm": Detlef Steves

Folge 2 (15.08.)

Vorspeise: Sammy Amara

Hauptspeise: No Angels

Nachspeise: Rúrik Gíslason

Koch-Coach: Ali Güngörmüs

Folge 3 (22.08.)

Vorspeise: Jana Ina Zarrella

Hauptspeise: Detlef Steves & Mathias Mester

Nachspeise: Pietro Lombardi

Koch-Coach: Johann Lafer

Folge 4 (29.08.)

Vorspeise: Steven Gätjen

Hauptspeise: Michi Beck & Smudo

Nachspeise: Lola Weippert

Koch-Coaches: Gebrüder Eggert

