VOX Television GmbH

Löwenstark! Erneut Marktführerschaft für "Die Höhle der Löwen" bei VOX

Köln (ots)

Hervorragende Quoten für DHDL: Am gestrigen Montag (03.05.2021) erreichte die Gründer-Show bei VOX starke 16,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und sicherte sich damit die Marktführerschaft und einen neuen Staffel-Bestwert. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen waren sehr gute 12,1 Prozent dabei. Insgesamt verfolgten 2,43 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren die spannenden Verhandlungen zwischen Gründern und den erfahrenen Investoren Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Nils Glagau, Nico Rosberg und Ralf Dümmel.

Über den ganzen Tag erreichte VOX einen guten Marktanteil von 7,9 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der Kölner Sender sogar 9,7 Prozent Tages-Marktanteil.

Die nächsten spannenden Pitches zeigt VOX schon am kommenden Montag (10.05.21) um 20:15 Uhr: In der achten Folge von "Die Höhle der Löwen" hoffen unter anderem Giulia Siegel und ihr Partner Ludwig Heer mit ihrem digitalen Kassenbon-System "GreenBill" auf den ganz großen Deal. Für 250.000 Euro würden sie 10 Prozent Unternehmensanteile abgeben. Steigt ein Löwe ein?

Wer "Die Höhle der Löwen" verpasst hat, kann die Sendung kostenlos auf TVNOW abrufen: https://www.tvnow.de/shows/hoehle-der-loewen-7794 Außerdem zeigen VOXup freitags um 20:15 Uhr und ntv sonntags um 15:10 Uhr die aktuelle DHDL-Folge von Montag als Wiederholung.

Quelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL DATA Alliance/vorläufig gewichtet/Stand: 04.05.2021

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell