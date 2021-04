VOX Television GmbH

Deutschlands beliebteste Gründer-Show erneut die Nummer 1! Marktführerschaft für "Die Höhle der Löwen" bei VOX

Köln (ots)

Auch am gestrigen Montag (19.04.2021) zählte "Die Höhle der Löwen" wieder zu den erfolgreichsten TV-Sendungen in Deutschland: Starke 13,3 Prozent Marktanteil erreichte die VOX-Gründer-Show in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - damit sicherte sich "Die Höhle der Löwen" die Marktführerschaft. Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte die Sendung sehr gute 10,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt ließen sich 2,05 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren nicht entgehen, wie wagemutige Jung-Unternehmer ihre Ideen und Erfindungen den erfahrenen Investoren Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Nils Glagau, Nico Rosberg und Ralf Dümmel präsentierten.

VOX erreichte somit einen guten Tages-Marktanteil von 7,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der Kölner Sender sogar 9,3 Prozent Tages-Marktanteil.

Die nächsten spannenden Pitches zeigt VOX schon am nächsten Montag (26.04.21) um 20:15 Uhr. In der sechsten Folge von "Die Höhle der Löwen" hoffen unter anderem die Gründer von "POTBURRI" und "aumio" auf den Deal ihres Lebens - wer kann die millionenschweren Investoren von seiner Geschäftsidee überzeugen?

Wer "Die Höhle der Löwen" verpasst hat, kann die Sendung kostenlos auf TVNOW abrufen: https://www.tvnow.de/shows/hoehle-der-loewen-7794 Außerdem zeigen VOXup freitags um 20:15 Uhr und ntv sonntags um 15:10 Uhr die aktuelle DHDL-Folge von Montag als Wiederholung.

Quelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL DATA Alliance/vorläufig gewichtet/Stand: 20.04.2021

