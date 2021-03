VOX Television GmbH

Großartiger Februar mit erfolgreichem Neustart und rekordverdächtigen Love Brands!

VOX erobert in Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erstmals die TOP 3 der Privatsender

Der Kölner Sender VOX beschließt den Monat Februar in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit einem starken Marktanteil von 7,1 Prozent. Mit diesem sehr guten Ergebnis liegt VOX 0,9 Prozentpunkte über dem Vormonat (Januar 2021: 6,2%) sowie 0,4 Prozentpunkte über dem Vorjahr (Februar 2020: 6,7%) - und platziert sich in dieser Zielgruppe im Monatsranking erstmals unter den TOP 3 der Privatsender. Bei den Zuschauern zwischen 14 und 59 Jahren konnte sich der Kölner Sender mit einem Monatsmarktanteil von 6,4 Prozent ebenfalls im Vergleich zum Vormonat (Januar 2021: 5,7%) und zum Vorjahr (Februar 2020: 6,2%) steigern. Das gilt auch für die Zuschauer ab 3 Jahren, bei denen sich VOX mit 4,6 Prozent Marktanteil (Januar 2021: 4,3% /Februar 2020: 4,5 %) erneut den 3. Platz unter den Privatsendern sichert, den der Sender bei den Gesamtzuschauern bereits seit 2016 belegt.

VOX-Geschäftsführer Sascha Schwingel: "Dass wir mit VOX erstmals in der Zielgruppe 14-49 in die TOP 3 der Privatsender vorgedrungen sind, ist für uns ein echter Meilenstein. An diesem Ziel hat das ganze VOX-Team und speziell unsere Chefredaktion in den letzten eineinhalb Jahren hart gearbeitet. Natürlich setzen wir jetzt alles daran, diesen großartigen Erfolg zu wiederholen."

Das starke Februar-Ergebnis ist u.a. den erfolgreichen Sendungs- und Staffel-Neustarts in der Primetime zu verdanken: Das neue VOX-Format "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" erzielte am 1. und 2. Februar mit 8,9 bzw. 7,5 Prozent Marktanteil (14-49) sehr gute Quoten. Darüber hinaus erzeugten die beiden Shows, die von Guido Maria Kretschmer moderiert wurden, auch ein großes, positives Echo auf den Social-Media-Kanälen und motivierten zahlreiche Zuschauer, zur Krebsvorsorge zu gehen.

Das "First Dates Hotel" mit Gastgeber Roland Trettl öffnete im Februar bereits zum zweiten Mal seine Pforten - und erzielte am 22. Februar mit 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen gleich zwei neue Bestwerte. Und auch die 6. Staffel von "Kitchen Impossible", die erstmals ausschließlich im deutschsprachigen Raum stattfindet, kam bei den Zuschauern sehr gut an: Die ersten drei Ausgaben verfolgten bis zu 13,9 Prozent der 14-bis 49-Jährigen und 10,9 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer.

Am Vorabend schalteten außerdem bis zu 10,0 Prozent der 14- bis 49-Jährigen "First Dates - Ein Tisch für zwei" und bis zu 8,8 Prozent "Das perfekte Dinner" ein. Und in der Daytime kehrte "Salonfähig - Wer macht schöner?" mit Marktanteilen von bis zu 8,9 Prozent (14-49) ins VOX-Programm zurück.

Im März stehen auch schon die nächsten Programm-Highlights für die VOX-Zuschauer bereit. Ab dem 17.3. zeigt VOX mittwochs um 20:15 Uhr deutsche Fiction mit Charakter. Den Anfang macht die erfolgreiche TVNOW-Serie "Unter Freunden stirbt man nicht" mit Adele Neuhauser, Michael Wittenborn, Heiner Lauterbach und Iris Berben in den Hauptrollen. Und am 31.3. können sich die VOX-Zuschauer dann auf "Das schönste Mädchen der Welt" mit "Club der roten Bänder"-Star Damian Hardung freuen. Ab dem 20.3. nimmt sich Guido Maria Kretschmer außerdem immer samstags um 17 Uhr auch Deutschlands Wohnzimmer vor. In der neuen VOX-Sendung "Guidos Dekos Queen" vergibt er pro Folge ein Motto und dann müssen zwei Hobby-Deko-Spezialistinnen im direkten Wettbewerb und unter Zeitdruck zeigen, wer das beste Deko-Händchen hat, die meiste Kreativität an den Tag legt und Wohntrends gekonnt umsetzt. Und ab dem 22.3. ist montags um 20:15 Uhr wieder Zeit für gute Ideen. Denn dann geht die erfolgreiche Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" in die Frühjahrsstaffel.

