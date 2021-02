VOX Television GmbH

Quoten zum Verlieben!

Neuer Rekord für "First Dates Hotel"

Zwischen den Zuschauern und der Sendung "First Dates Hotel" hat es erneut gefunkt! Die VOX Dating-Doku erreichte am gestrigen Montag (22.02.2021) um 20:15 Uhr einen neuen Rekord von 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern erzielte das Spin-off von "First Dates - Ein Tisch für zwei" sogar 10,0 Prozent Marktanteil - auch das ein Allzeit-Bestwert. Insgesamt ließen sich 1,44 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren nicht entgehen, wie Star-Koch Roland Trettl Singles für einen aufregenden Liebesurlaub in Kroatien empfing.

Damit erreichte VOX einen Tagesmarktanteil von 6,8 Prozent (14-59).

Nächsten Montag (01.03.) um 20:15 Uhr stehen bei "First Dates Hotel" neue Singles bei VOX in den Startlöchern. Dann ist Charlie (59) auf der Suche nach einem offenen und humorvollen Mann. Rainer (65) könnte dieser Jackpot sein. Außerdem reist Jeanny (32) mit gleich zwei Hunden im Gepäck an. Hoffentlich kann Hochbautechniker Marco (25) die quirlige Soldatin mit seinen Qualitäten überzeugen. Darüber hinaus trifft Devn (31) auf Michelle (23), die richtig Lust hat, sich zu verlieben.

Wer "First Dates Hotel" verpasst hat, kann die Sendung noch 30 Tage kostenlos auf TVNOW abrufen: https://www.tvnow.de/serien/first-dates-hotel-18554

Quelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / vorläufig gewichtet/Stand: 23.02.2021

