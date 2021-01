VOX Television GmbH

Sitz, Platz, Quiz! VOX mit neuer Quizshow am Mittwoch! "Die Rote Kugel" mit Martin Rütter ab 17.02. um 20:15 Uhr

Sie ist das VOX-Symbol schlechthin: Die Rote Kugel! Jetzt bekommt sie ihre eigene Show, in der sie über Sieg oder Niederlage der Kandidaten entscheidet. Ab 17. Februar um 20:15 Uhr verbindet die neue VOX-Quizshow "Die Rote Kugel" Wissen, Nervenstärke und Geschick miteinander. "Ich kann jetzt schon versprechen: 'Die Rote Kugel' wird die Kandidatinnen und Kandidaten wahnsinnig machen, sie kann aber auch vieles verändern. Denn schließlich geht es um bis zu 100.000 Euro", so Gastgeber Martin Rütter. Egal ob Liebespaar, Geschwister oder Arbeitskollegen - für die Kandidatenpaare zählen neben einer ruhigen Hand Teamwork, Strategie und vor allem die richtige Intuition.

In bis zu zehn Spielrunden müssen die Kandidatenpaare die jeweils richtige Lösung finden. Und das einzigartige, visuelle Quiz-Design hat es in sich: Denn bei den Fragen geht es darum, ein Bild zu komplettieren. Welches der vorgeschlagenen Lösungsstücke sieht beim Hin- und Herschieben im Gesamtmotiv nicht nur richtig aus, sondern stimmt auch tatsächlich? Lösen die Kandidaten die Frage auf ihrem Display im Studio richtig, erhalten sie eine Rote Kugel - und einen Geldbetrag, der in jeder Runde größer wird. Lösen die Kandidaten falsch, müssen sie die Rote Kugel im Loch der Studiobahn versenken, um im Spiel zu bleiben. Aber auch wenn sie die Frage richtig beantworten: Das Geld ist erst dann auf dem Konto der Spieler, wenn sie es absichern - und genau das geht nur, indem die Rote Kugel eingelocht wird. Doch von Runde zu Runde wird das schwerer - denn der Abstand zum Loch wird immer größer. Wie entscheiden sich die Paare: Sichern oder weiterspielen, um möglichst viele Rote Kugeln für die Finalrunde übrig zu haben? Wer verzweifelt? Wer bleibt cool, wenn es drauf ankommt? Wer parkt das Geld im Jackpot und spart sich die erspielten Kugeln für später auf, um auf einen Schlag mehr Kohle sichern zu können.

VOX zeigt vier Folgen der Quizshow "Die Rote Kugel" mit Moderator Martin Rütter ab dem 17. Februar mittwochs um 20:15 Uhr. Produziert wird die VOX-Eigenentwicklung von Endemol Shine Germany.

