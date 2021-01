VOX Television GmbH

Die VOX-Datenight bringt Liebe und Lust ins Wohnzimmer!

Start von "First Dates Hotel" Staffel 2 und der neuen Doku-Soap "Lust oder Frust - Die Sexbox" ab 8.2. bei VOX

Köln (ots)

Die große Liebe an der Hotelbar treffen?! Dass das tatsächlich funktioniert, bewies die VOX-Dating-Doku "First Dates Hotel" bereits mit der ersten Staffel aus Südfrankreich. Für Staffel 2 geht es für Roland Trettl und sein Team jetzt nach Kroatien - und auch an der Adria lernen sich die Singles nicht nur bei einem Abendessen kennen, bei Sympathie können sie sogar den Rest des Urlaubs zusammen verbringen. Bei wem der Funke überspringt, zeigt VOX in sechs Folgen ab 8.2. um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss um 22:15 Uhr geht die neue Doku-Soap "Lust oder Frust - Die Sexbox" an den Start: Darin wollen fünf Paare "mehr" im Bett: mehr Lust, mehr Spaß, mehr Experimentierfreudigkeit. Dafür testen sie in sechs Folgen unterschiedlichste Sextoys und heiße Techniken...

"First Dates Hotel" Staffel 2 ab 8.2. montags um 20:15 Uhr:

Statt "Bienvenue" hören die Singles bei "First Dates Hotel" in Staffel 2 "Dobrodosli", denn VOX heißt die liebeshungrigen Männer und Frauen diesmal im schönen Kroatien willkommen. Am erfolgreichen Konzept der Sendung hat sich hingegen nichts geändert: Die Singles checken im "First Dates Hotel" zum Liebesurlaub ein. Und nach einem Blind Date beim romantischen Dinner können bei Interesse noch weitere Tage mit dem Date-Partner verbracht werden. Unterstützung bei ihren Dates erhalten die Urlauber von Gastgeber Roland Trettl und seinem Team, bestehend aus Aline an der Rezeption, Mariella, Tim, Viola, Marlitt und Maria im Service sowie Nic und Rocco an der Bar. Der Kroate Damjan erklärt den Gästen außerdem die Gepflogenheiten beim Daten in seinem Heimatland.

In den neuen Folgen können sich die Zuschauer unter anderem auf ein Wiedersehen mit Anni (83) und Gerd (81) aus Staffel 1 freuen. Sie gehören zu den ältesten Singles, die durch eine TV-Datingshow ein Paar wurden und sind nach über einem Jahr noch überglücklich. Doch jetzt soll Annis Tochter Charly (59) endlich die große Liebe finden. Außerdem reisen Valentina (22) und Nico (21) ins "First Dates Hotel". Die Geschwister stehen sich sehr nahe, darum möchte Valentina die potenzielle neue Freundin ihres Bruders auch genau unter die Lupe nehmen. Zudem ist sie selbst noch auf der Suche nach dem Partner fürs Leben. Und auch der begehrte "First Dates"-Barkeeper Rocco lässt sich in den neuen Folgen auf ein Date ein.

(Die neuen Folgen "First Dates Hotel" wurden im September unter strengen Corona-Maßnahmen und mit ständigen Tests gedreht, sodass keiner der Gäste und auch niemand vom Produktionsteam bei den Dreharbeiten mit Covid-19 infiziert wurde.)

"Lust oder Frust - Die Sexbox", 6 Folgen ab 8.2. montags um 22:15 Uhr:

Mehr Spaß beim Sex - das wünschen sich viele Paare. Doch nur wenige trauen sich, mal etwas Neues auszuprobieren. Die "Lust oder Frust"-Paare sind da anders: Sie wollen mehr Pepp in ihr Liebesleben bringen und scheuen sich nicht, neue und unbekannte Wege zu gehen. Einige von ihnen sind noch völlig unerfahren mit Sexspielzeug und "speziellen" Techniken; andere haben schon etwas mehr experimentiert und sind neugierig auf noch mehr. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Sie gehen mit großer Neugier und vor allem Spaß an die Sache ran! Insgesamt testet sich jedes Paar durch 18 Boxen, wobei jede Box für die Paare ein neues Thema mit neuen Gadgets und Aufgaben bereithält. Erkennen die Paare sofort, was dieses pinke Gerät genau macht? Was soll die Eierschale? Wie hat es geklappt mit dem kleinen Helfer? Und würden sie ihn weiter benutzen? Die Paare erzählen direkt nach ihrem Höhepunkt, wie das Testen wirklich war. Und am Ende entscheiden sie: Daumen hoch oder Daumen runter für den Inhalt der Box. Produziert wird "Lust oder Frust - Die Sex-Box" von Tresor TV im Auftrag von VOX.

Pressekontakt:

Mediengruppe RTL Deutschland

VOX Kommunikation

Katrin Bechtoldt, Telefon: 0221-456 74404

Magnus Enzmann, Telefon: 0221-456 74407



Fotowünsche:

VOX Bildredaktion

Marie Gühmann, Telefon: 0221-456 74270

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell