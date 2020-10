VOX Television GmbH

"Du kannst mir den Buckel runterrutschen!"

Start der "Grill den Henssler"-Herbststaffel am 25.10. um 20:15 Uhr bei VOX

Köln (ots)

Jury-Beef, Tinder-Talk und ein Jubiläum - garniert mit heißen kulinarischen und verbalen Gefechten! So startet "Grill den Henssler" am Sonntag, 25. Oktober um 20:15 Uhr bei VOX in die Herbst-Staffel. Fußball-Weltmeister Roman Weidenfeller, Ex-Dschungelkönig und Sänger Joey Heindle sowie Moderatorin und Unternehmerin Charlotte Würdig nehmen es im Koch-Wettkampf mit Steffen Henssler auf. An ihrer Seite: Der erfahrene Koch-Coach Christian Lohse. Wer nicht bis Sonntag warten möchte, kann die insgesamt sieben neuen Folgen "Grill den Henssler" jeweils drei Tage vor Ausstrahlung bereits auf TVNOW anschauen.

Nach zwei Staffeln ohne Publikum kann Koch-King Steffen Henssler endlich wieder unter tosendem Applaus auf die Küchenzeile springen*. Und auch für Moderatorin Laura Wontorra und das Jury-Trio ist die Auftaktfolge eine besondere Sendung: Während Wontorra pünktlich zu ihrer zehnten Sendung das erste Mal vor Zuschauern steht, sind Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes die am längsten zusammensitzende Jury der "Grill den Henssler"-Geschichte! Außerdem verrät Neu-Single Charlotte Würdig in der Auftaktfolge, ob sie sich ein Tinder-Profil angelegt hat...

Joey Heindle bringt den Koch-King an kulinarische Grenzen

"Joey ist ein richtiger Dreckssack, mit so einem Gericht hier anzukommen", schimpft Steffen Henssler bei der Vorspeise. Denn mit der Schweizer Spezialität "Capuns - Gefüllte Mangold-Päckchen" kann er so gar nichts anfangen. Und so hilft ihm neben viel Improvisation nur eine eher unsportliche Taktik: "Ich gucke mir gleich ab, was er da macht und dann koche ich das einfach ein bisschen besser nach", witzelt Henssler. Ob der Plan so aufgehen wird?

Ein Fußball-Weltmeister bei "Grill den Henssler"

Zur Hauptspeise ("Kalbsgeschnetzeltes mit Paprika und Kroketten") wartet eine "Grill den Henssler"-Premiere. Denn mit Roman Weidenfeller wagt zum ersten Mal ein Fußball-Weltmeister das Duell gegen den Koch-King. Fußball-Expertin Laura Wontorra ist von diesem Gast natürlich besonders begeistert - und nutzt die Gelegenheit, mit dem ehemaligen Torhüter ins Gespräch zu kommen. Der lässt sich auch durch strenge Ermahnungen von Koch-Coach Christian Lohse nicht von seinem Plausch abhalten. Ein rauer Umgangston ist ihm schließlich nicht fremd: "Was meinst du, wie ich gesprungen bin, wenn der Klopp in der Kabine oder auf dem Platz geschrien hat", erinnert er sich an seinen ehemaligen Trainer. Doch kann Weidenfeller am Herd genauso überzeugen wie auf dem Spielfeld?

Love-Talk und Jury-Eklat zum Dessert ("Karottenkuchen mit Orangen und Vanille-Frosting")

Als Charlotte Würdig für das Dessert am Herd steht, wird jeder Punkt bei den Promis dringend benötigt. Trotzdem: Zeit für einen kurzen Talk über ihr Dating-Leben muss sein. "Ich habe Kinder, ich bin nicht bei Tinder", entgegnet Frisch-Single Würdig. Für Laura Wontorra ist auf jeden Fall klar, wonach sie bei Tinder suchen würde: "Wenn bei irgendwem steht, dass er Wein und Käsefondue liebt, würde ich ihn direkt matchen!" Damit trifft sie auch Charlotte Würdigs Geschmack: "Dann haben wir jetzt ein Date", freut sie sich. Doch bei der Bewertung ist es vorbei mit der Harmonie. Als nach der gewohnt kritischen Punktevergabe von Rach auch noch Mitjurorin Mirja Boes aus dem Nörgeln nicht mehr rauskommt, platzt Dessertliebhaber Reiner Calmund endgültig der Kragen. "Du kannst mir den Buckel runterrutschen", entgegnet er ihr und merkt an: "Ich entschuldige mich für die beiden Ekelpakete, die hier sitzen!"

Warum der Improgang Reiner Calmund komplett aus den Socken haut, was Steffen Henssler von Tinder hält und ob das Promi-Team sich am Ende doch noch durchsetzen kann, zeigt VOX am Sonntag, 25. Oktober 2020 um 20:15 Uhr bei "Grill den Henssler". Die Folge ist außerdem ab morgen (22.10.) auf TVNOW abrufbar. Produziert wird die beliebte Koch-Show von ITV Studios Germany. Auf dem offiziellen Instagram-Account und der offiziellen Facebook-Seite von "Grill den Henssler" gibt es exklusive Einblicke in die beliebte Koch-Show.

*Hinweis: Bei den Aufzeichnungen Anfang September konnte zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder Publikum im Studio dabei sein. Hierfür haben VOX und ITV Studios ein umfassendes Hygienekonzept gemäß der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW ausgearbeitet. Wie die genauen Auflagen hierfür aussahen und welche Hygienemaßnahmen getroffen wurden, erfahren Sie in diesem Artikel auf VOX.de: https://www.vox.de/cms/grill-den-henssler-das-sind-die-corona-massnahmen-bei-der-produktion-der-herbststaffel-2020-4634926.html

Diese Promis sind in der Herbst-Staffel dabei:

Folge 1 (25.10.)

Vorspeise: Joey Heindle

Hauptgericht: Roman Weidenfeller

Dessert: Charlotte Würdig

Koch-Coach: Christian Lohse

Folge 2 (01.11.)

Vorspeise: Larissa Marolt

Hauptgericht: Dieter Nuhr

Dessert: Jörg Wontorra (Überraschungsgast)

Koch-Coach: Tohru Nakamura

Folge 3 (08.11.)

Vorspeise: Micky Beisenherz

Hauptgericht: Ralf Moeller

Dessert: Lilly Becker

Koch-Coach: Haya Molcho

(Nach einer Sportverletzung von Steffen Henssler ist auch Detlef Steves als Küchenhilfe in dieser Folge dabei.)

Folge 4 (15.11.)

Vorspeise: Luca Hänni

Hauptgericht: Marianne & Michael

Dessert: Chryssanthi Kavazi

Koch-Coach: Christian Lohse

Folge 5 (22.11.)

Vorspeise: Amiaz Habtu

Hauptgericht: Vera Int-Veen

Dessert: Götz Alsmann

Koch-Coach: Ali Güngörmüs

Folge 6 (29.11.)

Vorspeise: Tobias Wegener

Hauptgericht: Oliver & Amira Pocher

Dessert: Alessandra Meyer-Wölden

Koch-Coach: Mario Kotaska

Folge 7 ("Grill den Henssler - Das Weihnachtsmenü", 06.12.)

Vorspeise: Joachim Llambi

Hauptgericht: Laura Karasek

Dessert: Sonja Zietlow

Koch-Coach: Stefan Marquard

