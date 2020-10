VOX Television GmbH

Starke Frau, starke Serie! "Lucie. Läuft doch!" ab 18.11. um 20:15 Uhr in Doppelfolgen immer mittwochs bei VOX

Lucie ist jung, explosiv, aber ohne Ausbildung und ohne Plan. Dann wird sie auch noch zu Sozialstunden verurteilt, in der brandenburgischen Provinz. Doch damit wendet sich das Blatt: Die Berlinerin steigt zur toughen Betreuerin auf und hilft denen, die wirklich Hilfe brauchen! Serienstar Cristina do Rego ("Pastewka", "Arthurs Gesetz") spielt in der neuen VOX-Serie "Lucie. Läuft doch!" Großstadtgöre Lucie. VOX zeigt die achtteilige Staffel ab dem 18. November um 20:15 Uhr, immer mittwochs, in Doppelfolgen. Die komplette Staffel steht auf TVNOW bereits ab dem 11. November zum Streamen bereit.

Schlagende Argumente führen Lucie in die Katastrophe: Ein Richter lässt die junge Rebellin Sozialstunden in der Jugendhilfe Kleeberg ableisten. Ein Ort für Kinder und Jugendliche, die nicht nach Hause können oder wollen. Mitten im Nichts, irgendwo in Brandenburg. Als Küchenhilfe vollbringt sie aber schnell ein pädago­gisches Wunder und erhält ein Jobangebot als Betreuerin für die Jugendlichen. Ab sofort.

Brennende Betten, betreutes Pornogucken, liebeskummergetriebene Jugend­liche, aus dem Fenster fliegende Möbel und eine Heldin, die mit fragwürdigen Me­thoden und einem Willen aus Metall ihre Ziele verfolgt. Das alles ist und passiert Lucie.

Neben Cristina do Rego sind in weiteren Rollen Peter Sattmann ("Ein Sommer in Marrakesch"), Eugen Bauder ("Beck is back!"), Kai Albrecht ("Sturm der Liebe"), Sina Tkotsch ("Beste Schwestern") und Robert Schupp ("Tatort") zu sehen.

VOX präsentiert acht Folgen "Lucie. Läuft doch!" ab 18. November 2020 um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.

Hintergrund

Produziert wird "Lucie. Läuft doch!" von der EIKON Media GmbH. Produzentin ist Michaela Nix. Dorothea Seeger und Nina Rathke zeichnen als Producerinnen verantwortlich. Headautor Nicholas Hause ("Berlin, Berlin") verantwortet die Bücher. In Szene gesetzt wird die Serie von Frauke Thielecke ("Katie Fforde"), Buddy Giovinazzo ("Jenny - echt gerecht!") und Jörg Mielich ("Soko Leipzig"). Redaktionell verantwortlich bei der Mediengruppe RTL ist Petra Hengge.

