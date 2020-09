VOX Television GmbH

Tagessieg für VOX und Primetime-Sieger: Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" bleibt auf Erfolgskurs!

Köln (ots)

Auch die 4. Folge von "Die Höhle der Löwen" stand bei den Zuschauern hoch im Kurs: Die gestrige Folge der aktuellen Staffel erreichte mit 14,6 Prozent der 14- bis 59-Jährigen den aktuell stärksten Staffelwert und sogar 18,0 Prozent der 14- bis 49-Jährigen; damit gewann die VOX-Gründer-Show die Marktführerschaft in beiden Zielgruppen. Bis zu 3,27 Mio. Zuschauer bzw. insgesamt 2,52 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren verfolgten die Pitches der Start-ups vor den Investoren Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Judith Williams, Dr. Georg Kofler, Nils Glagau und Nico Rosberg. Ganz besonders erfolgreich lief "Die Höhle der Löwen" in der Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen Frauen: Hier wurden hervorragende 22,5 Prozent Marktanteil erreicht.

Bei Twitter war die Gründer-Show ebenfalls extrem beliebt und erreichte mit dem Hashtag #DHDL Platz 1 der Deutschland-Trends.

Der Tagesmarktanteil von VOX lag insgesamt bei sehr starken 9,1 Prozent (14-59); mit 10,8 Prozent holte sich VOX bei den 14-49-Jährigen sogar den Tagessieg!

Wer "Die Höhle der Löwen" bei VOX verpasst hat, kann die Sendung noch 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos auf TVNOW.de abrufen. Außerdem zeigt VOXup freitags um 20:15 Uhr und ntv sonntags um 10:30 Uhr die aktuelle DHDL-Folge von Montag als Wiederholung.

Am nächsten Montag (28.09. um 20:15 Uhr bei VOX) öffnet sich "Die Höhle der Löwen" dann für diese wagemutigen Start-up-Unternehmer: In Folge 5 will unter anderem das Gründer-Team um Sven Witthöft und Tim Breker mit dem Start-up "Vytal" die Löwen begeistern. Außerdem möchten die Start-ups "Move it Mama", "Yammbits", "Knetbeton" und "Solmove" die Investoren von sich überzeugen. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit "Morotai" aus Pforzheim, die 2017 mit Dagmar Wöhrl einen Deal gemacht haben.

