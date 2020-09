VOX Television GmbH

Starker Auftakt für neue Folgen der VOX-Gründer-Show

"Die Höhle der Löwen" gewinnt Marktführerschaft!

Marktführerschaft erbeutet: Trotz starker Konkurrenz legte die 1. Folge der neuen Herbststaffel von "Die Höhle der Löwen" am gestrigen Montag (31.08.) einen sehr guten Start hin: 14,1 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und sogar 17,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sahen den Start von acht neuen Folgen; damit gewann die VOX-Gründer-Show die Marktführerschaft in beiden Zielgruppen. Bis zu 3,09 Mio. Zuschauer bzw. insgesamt 2,57 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren verfolgten die Verhandlungen zwischen spannenden Start-ups und den Investoren Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Judith Williams, Dr. Georg Kofler, Nils Glagau und Neu-Löwe Nico Rosberg.

Insgesamt lag der Tagesmarktanteil von VOX bei sehr guten 8,0 Prozent (14-59) bzw. 10,5 Prozent (14-49).

Wer "Die Höhle der Löwen" bei VOX verpasst hat, kann die Sendung noch 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos auf TVNOW.de abrufen. Außerdem zeigt VOXup freitags um 20:15 Uhr und ntv sonntags um 10:30 Uhr die aktuelle DHDL-Folge von Montag als Wiederholung.

Am nächsten Montag (07.09. um 20:15 Uhr bei VOX) öffnet sich "Die Höhle der Löwen" dann erneut für wagemutige Start-up-Unternehmer: In Folge 2 will unter anderem das Gründer-Team um Nicolas Hartmann, Niklas Kattner und Moritz Braunwarth mit seinem Start-up "vly" die Löwen begeistern. Außerdem möchten die Start-ups "not less but better", "Schreibathlet", "HitPartner" und "bruXane" die Investoren von sich überzeugen.

Quelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL Data & Audience Intelligence / vorl. gew. / Stand: 01.09.2020

