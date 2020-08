VOX Television GmbH

Neue Alltime Bestwerte und Marktführerschaft für "Grill den Henssler" bei VOX

Wenn zwei Kochtitanen eine offene Rechnung haben, ist ein Showdown par excellence garantiert! "Grill den Henssler - Henssler vs. Mälzer" sorgte am Sonntagabend (2.8.) zur besten Sendezeit bei VOX für brandheiße Marktanteile und neue Quoten-Rekorde seit Sendestart. Starke 12,0 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer und insgesamt 2,1 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren verfolgten, wie Steffen Henssler und Tim Mälzer in einem entscheidenden Duell gegeneinander antraten, um ein für alle Mal zu klären, wer von ihnen der Platzhirsch ist. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten hervorragende 14,1 Prozent ein - mit diesem alltime Bestwert sicherte sich die Koch-Show in der Zielgruppe sogar die Marktführerschaft!

In einem Wettkampf auf höchstem Koch-Niveau, moderiert von Laura Wontorra, war diesmal alles anders. Für die Vorspeise mussten Henssler und Mälzer in "Kitchen Impossible"-Manier ein unbekanntes Gericht nachkochen und als Nachtisch einen Dessertwunsch von Feinschmecker und Juror Reiner Calmund erfüllen. Am Ende konnte sich Steffen Henssler gegen Tim Mälzer mit 93 zu 83 Punkten behaupten und das Duell damit für sich entscheiden.

Schon am Vorabend überzeugte "auto mobil" mit sehr guten 9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen bzw. 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Im Anschluss an "Grill den Henssler - Henssler vs. Mälzer" konnte dann auch das Magazin "Prominent!" mit 10,0 Prozent Marktanteil (14- bis 59-Jährige) bzw. mit 11,5 Prozent Marktanteil (14- bis 49-Jährige) punkten.

Insgesamt sicherte sich VOX einen starken Tagesmarktanteil von 8,2 Prozent (14 bis 59 Jahre).

Wer "Grill den Henssler - Henssler vs. Mälzer" verpasst hat, kann sich das Special auf TVNOW anschauen. Die neuen Folgen der Sommer-Staffel (ab 9.8.) sind außerdem immer drei Tage vor TV-Ausstrahlung dort verfügbar.

Schon nächsten Sonntag geht es heiß bei VOX weiter: Dann startet die "Grill den Henssler" Sommer-Staffel mit fünf frischen Folgen. Zum Auftakt am 9. August um 20:15 Uhr tritt Steffen Henssler gegen Schauspieler André Dietz, "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse und Comedian Chris Tall an. Koch-Coach Sascha Stemberg steht seinen Promi-Schützlingen dabei zur Seite, um das Jury-Trio Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach zu überzeugen.

