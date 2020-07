VOX Television GmbH

Gemeinsam stark: VOX startet am 27.07. mit der dreiteiligen Doku-Reihe "Verdammt schwer! - Unser Kampf gegen die Kilos"

Köln (ots)

Jeder zweite Erwachsene hierzulande ist übergewichtig und jeder vierte sogar krankhaft fettsüchtig. Einer Gruppe von sechs Adipösen geht es also wie Millionen Menschen in Deutschland, wenn jede Diät scheitert: Sie verzweifeln an ihrer Fettleibigkeit und finden alleine keinen Ausweg. VOX begleitet in "Verdammt schwer! - Unser Kampf gegen die Kilos" sechs Monate lang sechs dickleibige Menschen und zeigt ihren Alltag. Für die dreiteilige Doku-Reihe, die der Kölner Sender ab 27.07. montags um 22:15 Uhr zeigt, trifft sich das Sextett monatlich, um sich gegenseitig eine Stütze zu sein. Für jeden von ihnen ist die Gruppe womöglich die letzte Chance auf ein gesundes Leben. Denn sie alle sind an ihrem Übergewicht lebensbedrohlich erkrankt.

Los geht es bei VOX mit Folge 1 am 27.07. um 22:15 Uhr: Alex hat nach einer Magenverkleinerung fast 100 kg abgenommen. Daher möchte die 41-Jährige anderen Übergewichtigen helfen und hat dazu eine Gemeinschaft gegründet. "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen." Denn auch sie ist noch nicht zufrieden mit ihrem Körper: Die massive Gewichtsreduktion hat riesige Hautlappen hinterlassen, unter denen Alex leidet. Mit diesen fünf Leidensgenossen tut sie sich für sechs Monate nun zusammen:

Der 24-Jährige Mark leidet an Esssucht - er wiegt über 200 Kilo. Seine Droge sind ungesunde Lebensmittel. Mark wünscht sich, in der Gruppe Freunde zu finden, denn sein Übergewicht hat ihn in die Isolation getrieben. "Es ist einfach ekelig, mich so zu sehen. Und das Problem ist, dass man sich irgendwann zu Tode frisst, wenn man keine Hilfe bekommt."

Chiara ist 23 Jahre alt und wiegt zu Beginn der Dreharbeiten 190 Kilo. Sie möchte schwanger werden, doch fettleibige Frauen sind weniger fruchtbar und erleiden öfter Fehlgeburten als Normalgewichtige. Auch Chiara hat bereits mehrere Kinder während der Schwangerschaft verloren. Damit sich das ändert, will sie endlich abnehmen. "Ich hoffe, dass meine jetzige Schwangerschaft bis zum Ende verläuft."

Aaliyah ist als Junge geboren. Die 35-Jährige will sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen. Für die Operation muss sie 80 Kilo wiegen. Innerhalb weniger Wochen möchte sie mit Hilfe der anderen fünf Teilnehmer über 30 Kilo abnehmen. "In der Gruppe geht es nicht um einen Wettbewerb, wer am meisten abnimmt, sondern es geht um den Zusammenhalt."

Lisa kam als dickes Baby auf die Welt, weil ihre Mutter während der Schwangerschaft an starkem Übergewicht litt. Die 18-Jährige wiegt heute knapp 150 Kilo. Lisa träumt davon, Schauspielerin zu werden. Dafür will sie sich halbieren. "Ich nehme an diesem Projekt teil, weil ich große Angst habe, dass ich wie mein Onkel an den Folgen des Übergewichts durch einen Herzinfarkt sterbe. Ich möchte nicht mit Ende 30 den Löffel abgeben."

Daniel wiegt 146 Kilo bei einer Größe von nur 1,63 Meter. Der Rapper leidet an Kurzatmigkeit und schneller Ermüdung. Daniel träumt von der großen Gesangskarriere. Dafür will er endlich fit werden. "Wenn ich jetzt so weiteresse wie in der Vergangenheit, dann geht es nach hinten los: z.B. durch Leberversagen. Das macht mich schon nachdenklich."

Wie kam es dazu, dass diese sechs Adipösen die Kontrolle über ihren Körper verloren haben? Werden sie Erfolge oder auch Misserfolge während der sechs Monate erleben? Und können sie gemeinsam den Teufelskreis der Sucht durchbrechen?

Produziert wird die Doku-Reihe von der filmpool Film- und Fernsehproduktion GmbH im Auftrag von VOX.

