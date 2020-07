VOX Television GmbH

Großes "Henssler vs. Mälzer"-Special bei "Grill den Henssler" am 2.8. um 20:15 Uhr bei VOX! Eine Woche später: Start der fünfteiligen Sommer-Staffel

Heiß, heißer, Henssler! Der Koch-King dreht auch im Sommer den Herd bei VOX auf die höchste Stufe. Zum Kochen bringt Steffen Henssler neben ehrgeizigen Promis sogar seinen größten Konkurrenten Tim Mälzer! Los geht es am 2. August mit dem Kampf der Koch-Giganten: In der "Grill den Henssler" Special-Folge, moderiert von Laura Wontorra, treten die zwei Ego-Raubeine Henssler und Mälzer im direkten Koch-Battle gegeneinander an. Zwischen Impro-Gang, Vorspeise, Hauptgang und Dessert sind hitzige Wortgefechte, maßlose Selbstüberschätzung und kulinarische Grenzgänge sicher. Denn im Special kommen so einige unerwartete Raffinessen auf die beiden Hamburger-Köche zu. Wer kann das Duell der Duelle für sich entscheiden? Bis jetzt steht es unentschieden: Während Tim Mälzer vor zwei Jahren gegen Steffen Henssler verlor, musste sich Henssler in diesem Jahr bei "Kitchen Impossible" geschlagen geben...

Richtig an- und aufgeheizt geht es eine Woche später (9. August um 20:15 Uhr) bei VOX weiter: In fünf Folgen der "Grill den Henssler" Sommer-Staffel wollen wieder prominente Hobbyköche Steffen Henssler am Herd kleinkriegen und das Jury-Trio Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach von ihren Gerichten überzeugen. Mit dabei sind Influencerin Dagi Bee, die "Sing meinen Song"-Stars LEA und MoTrip, "Prince Charming" Nicolas Puschmann, Schlager-Star Vanessa Mai, Sängerin Sarah Lombardi und Dauer-Rivale Detlef Steves. Auch die Schauspieler André Dietz und Hardy Krüger Jr., "Hundeprofi" Martin Rütter, die "Let's Dance"-Juroren Motsi Mabuse und Jorge González sowie die Comedians Markus Krebs und Chris Tall wollen Steffen Henssler im Kochwettkampf besiegen. Außerdem gibt es noch ein besonderes Wiedersehen: Mit Annie Hoffmann tritt auch eine ehemalige "Grill den Henssler"-Moderatorin gegen den Profikoch an. An der Seite der Promis stehen die hochkarätigen Koch-Coaches Christian Lohse, Frank Buchholz, Ali Güngörmüs, Sascha Stemberg und Yannic Stockhausen.

VOX zeigt das "Grill den Henssler"-Special "Henssler vs. Mälzer" am Sonntag, den 2. August 2020 um 20:15 Uhr - die fünf brandneuen Folgen der Sommer-Staffel, produziert von ITV Studios Germany, starten eine Woche später, am 9. August um 20:15 Uhr. Wer solange nicht warten kann: Auf TVNOW stehen die Sendungen jeweils drei Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.

Alle Sendungen im Überblick:

2.8. "Henssler vs. Mälzer"-Special

9.8. Folge 1

Chris Tall, Motsi Mabuse, André Dietz

Koch-Coach: Sascha Stemberg

16.8. Folge 2

LEA, Annie Hoffmann, MoTrip

Koch-Coach: Ali Güngörmüs

23.8. Folge 3

Nicolas Puschmann, Vanessa Mai, Markus Krebs

Koch-Coach: Yannic Stockhausen

30.8. Folge 4

Martin Rütter, Detlef Steves, Dagi Bee

Koch-Coach: Frank Buchholz

6.9. Folge 5

Sarah Lombardi, Jorge González, Hardy Krüger Jr.

Koch-Coach: Christian Lohse

Darum geht's bei "Grill den Henssler":

In den bevorstehenden Kochkämpfen wird wieder ordentlich aufgetischt. Während die Stars in jeder Folge Unterstützung von den Koch-Coaches bekommen, ist Steffen Henssler auf sich allein gestellt. Und nur, wer es schafft, die anspruchsvolle Jury von seinem Gericht zu überzeugen, hat die Chance auf ein Preisgeld für den guten Zweck. Durch das Geschehen am Herd führt Moderatorin Laura Wontorra - sie fühlt nicht nur Steffen Henssler, sondern auch den prominenten Hobby-Köchen auf den Zahn.

