Krönender Abschluss! Folge 8 von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" gewinnt erneut die Marktführerschaft!

Mit der gestrigen Duett-Folge, in der die Künstler auf die Highlight-Songs zurückblickten und die neuen Versionen noch einmal gemeinsam performten, fand die 7. Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" gestern Abend ihren großen Abschluss. Und das mit Erfolg: Die Musik-Event-Reihe erzielte gute 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und sicherte sich damit die Marktführerschaft in der Primetime. 9,6 Prozent der 14- bis 59-Jährigen waren begeistert von der 8. Folge der diesjährigen Staffel.

"Sing meinen Song"-Specials:

In "Sing meinen Song - Die größten Überraschungen" zeigt VOX am kommenden Dienstag, 7. Juli um 20:15 Uhr noch einmal ein Wiedersehen mit den KünstlerInnen aller sieben Staffeln. Gezeigt werden Songs, die so verändert wurden, dass sie in einer vollkommen neuen Version den Star des Abends außerordentlich überraschten und begeisterten - und dabei die KünstlerInnen in einer Art und Weise zeigen, die man so von ihnen nicht kannte.

Alle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind 7 Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf TVNOW abrufbar sowie im Premiumbereich bereits 7 Tage vor Ausstrahlung und ein ganzes Jahr lang nach Ende der Staffel verfügbar.

Das Album zur 7. Staffel:

Auch in diesem Jahr gibt es das begleitende Album "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 7", erstmalig auch als Super Deluxe Digipak mit drei CDs, inkl. den 42 Tauschsongs auf Doppel-CD und den acht Duetten auf einer weiteren Audio-CD. Zum ersten Mal überhaupt schaffte das Album zum TV-Format den Einstieg auf Platz 1 in den Charts nicht nur in Deutschland, sondern gleichzeitig auch in Österreich und der Schweiz. Auch in den Charts bei Amazon und iTunes kletterte das Album auf Platz 1.

Quelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL Data & Audience Intelligence/vorläufig gewichtet/Stand: 01.07.2020

