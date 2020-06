VOX Television GmbH

VOX zeigt heute um 20:15 Uhr die Duett-Folge der diesjährigen "Sing meinen Song"-Staffel - und freut sich auf neue Tauschkonzert-Abende im Frühjahr 2021!

Köln (ots)

An sieben emotionalen Tauschabenden interpretierten Gastgeber Michael Patrick Kelly, Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange bei VOX ihre Hits neu. Mit der Duett-Folge, in der die Künstler auf die Highlight-Songs zurückblicken und die neuen Versionen noch einmal gemeinsam performen, findet die siebte Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" heute Abend um 20:15 Uhr ihren großen Abschluss. Und schon jetzt steht fest: Auch im Frühjahr 2021 geht es für neue Musik-Acts wieder nach Südafrika, wo sie ihre Songs und persönlichen Geschichten austauschen!

Mit der zurückliegenden siebten Staffel erreichte die preisgekrönte Musik-Event-Reihe bis zu 12,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und sicherte sich in dieser Zielgruppe gleich vier Mal die Marktführerschaft in der Primetime. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Markanteil sogar bei bis zu 13,9 Prozent, hier war das Format einmal die Nummer 1 am Dienstagabend. Bei Frauen im Alter von 14 bis 29 Jahren erreichte "Sing meinen Song" in Staffel 7 bis zu 16,0 Prozent Marktanteil. Im Schnitt erzielte die siebte "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert"-Staffel einen Marktanteil von 10,2 Prozent (14-59 Jahre) und 10,9 Prozent (14-49 Jahre). Insgesamt schalteten bis zu 2,57 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren ein.

"Sing meinen Song"-Specials im Anschluss an Staffel 7:

In "Sing meinen Song - Die größten Überraschungen" zeigt VOX am Dienstag, den 7. Juli, um 20:15 Uhr noch einmal ein Wiedersehen mit den KünstlerInnen aller sieben Staffeln. Gezeigt werden Songs, die so verändert wurden, dass sie in einer vollkommen neuen Version den Star des Abends außerordentlich überraschten und begeisterten - und dabei die KünstlerInnen in einer Art und Weise zeigen, die man so von ihnen nicht kannte. Unter anderem mit dabei: Mark Forster, MoTrip, Lena, Milow, The BossHoss, Gentleman, Ilse DeLange und Stefanie Kloß. Eine Woche später, am Dienstag, den 14. Juli, ist dann das Special "Sing meinen Song - Die besten Duette" zu sehen. Dabei sind u.a. Lena & Moses Pelham, LEA & Max Giesinger, Johannes Oerding & Jeanette Biedermann.

"Sing meinen Song" stillt Hunger:

Gemeinsam mit vielen bisherigen "Sing meinen Song"-Teilnehmern und VOX hat sich die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." dazu entschieden, die von der Corona-Pandemie betroffenen Menschen in der Nähe des Drehortes in Südafrika mit einer besonderen Aktion zu unterstützen. Seit der ersten Staffel im Jahr 2014 hat sich der Besitzer der "Sing meinen Song"-Location im Rahmen der "Grootbos Foundation" für Familien im benachbarten Township Masakhane engagiert, die teilweise in ärmlichsten Verhältnissen leben - seit 2017 auch mit Unterstützung von der Stiftung RTL. Während nun die Stiftung RTL und Bofrost jeweils 40.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung stellten, um die Mahlzeiten für Familien zu finanzieren, riefen Spots im Programm zu Spenden auf. Zusammen mit den Spenden der VOX-Zuschauern konnten bisher 233.091,45 Euro zur Unterstützung gesammelt werden.

Aktuelle Charts-Erfolge:

Nicht nur im Fernsehen, sondern auch in den Charts ist das VOX-Format seit jeher ein voller Erfolg. Auch in diesem Jahr gibt es das begleitende Album "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 7", erstmalig auch als Super Deluxe Digipak mit drei CDs, inkl. den 42 Tauschsongs auf Doppel-CD und den acht Duetten auf einer weiteren Audio-CD. Zum ersten Mal überhaupt schaffte das Album zum TV-Format den Einstieg auf Platz 1 in den Charts nicht nur in Deutschland, sondern gleichzeitig auch in Österreich und der Schweiz. Auch in den Charts bei Amazon und iTunes kletterte das Album auf Platz 1.

Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Live:

Nach ausverkaufter Publikums-Premiere 2019 auf der Berliner Waldbühne gibt es auch im Februar 2021 die Möglichkeit für die Zuschauer, die Stars der aktuellen "Sing meinen Song"-Staffel live auf einer Bühne zu erleben. Michael Patrick Kelly, Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange laden zu vier Live-Konzerten in Köln, München, Berlin und Hamburg ein.

Quelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL Data & Audience Intelligence/vorläufig gewichtet/Stand: 30.06.2020

Pressekontakt:

Mediengruppe RTL Deutschland

VOX Kommunikation



Niklas Fauteck, Telefon: 0221-456 74403

Katrin Bechtoldt, Telefon: 0221-456 74404



Fotowünsche:

VOX Bildredaktion

Jasmin Menzer, Telefon: 0221-456 74281

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell