VOX verlängert Liebes-Urlaub! Zweite Staffel für Dating-Doku "First Dates Hotel"

Die große Liebe an der Hotelbar kennenlernen?! Dass das tatsächlich funktionieren kann, beweist seit April 2020 die neue Dating-Doku "First Dates Hotel" mit Roland Trettl bei VOX. Und "gefunkt" hat es auch bei den Zuschauern. Mit Marktanteilen von bis zu 7,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und bis zu 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte "First Dates Hotel" starke Quoten. Deshalb steht schon vor dem Staffelfinale am 25. Mai um 20:15 Uhr fest: Auch in der nächsten TV-Season ist VOX mit "First Dates Hotel" wieder im Auftrag der Liebe im Einsatz, die Zuschauer können sich auf eine zweite Staffel freuen.

Im Spin-off von "First Dates - Ein Tisch für zwei" checken Singles bei Gastgeber Roland Trettl in einem französischen Boutique-Hotel zum Urlaub ein. Hier treffen die alleinstehenden Frauen und Männer bei romantischer Atmosphäre nicht nur auf die anderen Singles, auch ihr persönliches Blind Date können sie bei einem köstlichen Abendessen kennenlernen. Im Staffelfinale am kommenden Montag sind u.a. Hausfrau Danielle (52) und Immobilienökonom Thomas (55), Schneiderin Angelina (26) und Personalvermittler Tobias (23) sowie Büroangestellte Pia (30) und Persönlichkeitscoach Daniel (35) auf der Suche nach der großen Liebe. Und bei einem Hotelgast hat Amors Pfeil so kräftig ins Herz getroffen, dass sogar ein Heiratsantrag gemacht wird.

Urlaubsreife Singles, die Lust auf eine neue Liebe haben, können sich ab sofort unter www.firstdates-hotel.de für die nächste Staffel bewerben, das "First Dates Hotel" nimmt bereits Reservierungen für die neuen Folgen entgegen. Vielleicht können die Liebessuchenden dann schon bald nicht nur Roland Trettl und sein Team, sondern auch die Traumpartnerin oder den Traumpartner fürs Leben treffen.

Bis zur Ausstrahlung der neuen Folgen "First Dates Hotel" sind Fans der Sendung nach wie vor bei "First Dates - Ein Tisch für zwei" richtig. In seinem ganz besonderen Restaurant bringt Roland Trettl weiterhin montags bis freitags um 18 Uhr bei VOX Singles zusammen.

