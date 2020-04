"Ich bin emotional komplett durch den Wind - nach nicht mal 30 Minuten!" Start der 7. Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit den Songs von Max Giesinger am 5. Mai um 20:15 Uhr bei VOX

VOX Television GmbH

"Max Giesinger ist einer der größten Deutsch-Pop-Stars. Er schreibt große Pop-Hymnen und ist der Ohrwurm-König. Wenn du einen Song von ihm hörst, weißt du sofort: Das ist seine Stimme", erzählt "Sing meinen Song"-Gastgeber Michael Patrick Kelly begeistert über den ersten Künstler des Abends der neuen Tauschkonzert-Staffel. In der Auftaktfolge, die VOX ab dem 5. Mai dienstags um 20:15 Uhr zeigt, steht Max Giesinger mit seinem musikalischem Werk im Fokus. "Als Musiker ist es die schönste Show, an der man teilnehmen kann. Ich bin schon so gespannt, ob es mich emotional so erreichen wird, dass mir auch Tränen kommen", so Max Giesinger zum Beginn des Abends. Es folgt eine emotionale Achterbahnfahrt mit vielen Rückblicken auf zerbrochene Beziehungen, die eigene Kindheit, steinige Karrierewege und natürlich mit den Neuinterpretationen von Michael Patrick Kelly, Nico Santos, Ilse DeLange, MoTrip, "Selig"-Sänger Jan Plewka und LEA. "Das letzte Mal, dass ich so aufgeregt war, war bei der Fahrprüfung", gesteht der Künstler des Abends.

Einige Highlights aus der 1. Folge:

Nico Santos singt "Auf das, was da noch kommt" Mit "Auf das was da noch kommt" schrieb Max Giesinger eine Hymne ans Weitermachen. Auf dem Tauschkonzert-Sofa erzählt er seinen Künstler-Kollegen von seinem harten Start in die Musikkarriere - und seiner nach zwei Wochen abgebrochenen Ausbildung zum Bankkaufmann. "Auf den Song könnte man eigentlich ganz geil drauf tanzen", dachte sich Nico Santos, als er den Titel das erste Mal hörte. Und stylte ihn zu einem 80s-Hit mit ordentlich Groove um. "Das hatte Eier, Digger", lobt Rapper MoTrip. Und auch für Ilse DeLange ist klar: "Was für eine Bombe!"

MoTrip interpretiert "80 Millionen" neu

"'80 Millionen' ist damals durch die Decke gegangen - und wurde dann auch noch zum EM-Song", erinnert sich Max Giesinger. Dabei war es eigentlich ein Lied über seine große Liebe, die kurz danach aber an den Folgen seines großen Erfolgs zerbrach. MoTrip hat ihn nun autobiografisch neu aufgeladen: "Ich möchte die Geschichte des Songs vollkommen anders erzählen." Mit neuen Lyrics berichtet er von seiner Kindheit, in der er vor Krieg nach Deutschland flüchten musste. Das lässt die anderen Künstler nicht kalt. "Ich bin emotional komplett durch den Wind - nach nicht einmal 30 Minuten", so Max Giesinger.

Michael Patrick Kelly performt "Wenn sie tanzt" in einer englischen Version Vor seinem Auftritt zittern auch Michael Patrick Kelly noch die Knie: "Ich bin zum dritten Mal dabei. Trotzdem habe ich jedes Mal ein bisschen Schiss. Die Nervosität geht einfach nicht weg", berichtet er. Am ersten Abend hat er "Wenn sie tanzt" ausgewählt. Den Song widmete Max Giesinger seiner alleinerziehenden Mutter. Michael Patrick Kelly will mit seiner Tauschkonzert-Neuinterpretation nun Alleinerziehende weltweit berühren - denn er übersetzte den Text ins Englische. "Was hast du bitte aus meiner Nummer gemacht? Mich freut's, dass man aus meinen Songs sowas machen kann", ist Max Giesinger verblüfft.

Außerdem in der 1. Folge: Die niederländische Country-Sängerin Ilse DeLange singt erstmals als Solo-Künstlerin auf Deutsch und will Max Giesinger mit ihrer Version von "Für dich" den Atem rauben. LEA bedauert, "Für immer" nicht selbst geschrieben zu haben und macht aus dem Titel eine energetische Klavierballade. "Selig"-Sänger Jan Plewka verspricht, "Leerer Raum" so zu singen als wäre der Song sein eigener. Welche Neuinterpretation als der "Song des Abends" ausgezeichnet wird, zeigt VOX am 5. Mai um 20:15 Uhr in der 1. Folge der 7. Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" - und ist bereits jetzt exklusiv vorab auf TVNOW zu sehen.

Diese Songs von Max Giesinger hören die Zuschauer in der ersten Tauschkonzert-Folge:

- Nico Santos - Auf das, was da noch kommt - MoTrip - 80 Millionen - Michael Patrick Kelly - Wenn sie tanzt - Ilse DeLange - Für dich - Max Giesinger - Nie besser als jetzt - Jan Plewka - Leerer Raum - LEA - Für immer

Die Ausstrahlungstermine von "Sing meinen Song" bei VOX im Überblick:

- 05.05., Folge 1: Max Giesinger - 12.05., Folge 2: Nico Santos - 19.05., Folge 3: Ilse DeLange - 26.05., Folge 4: MoTrip - 02.06., Folge 5: Jan Plewka - 09.06., Folge 6: LEA - 16.06., Folge 7: Michael Patrick Kelly - 23.06., Folge 8: Duette - 30.06., Die größten Überraschungen - 07.07., Die besten Duette - 14.07., Die lustigsten Momente

"Die Max-Giesinger-Story" im Anschluss an das Tauschkonzert: Auch in "Die Max-Giesinger-Story" dreht sich im Anschluss an "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" um 22:10 Uhr alles um den Sänger des Abends: Max Giesingers Geschichte ist die von einem Mann auf der Suche - nach Liebe, Erfolg und einem Zuhause. Weil er endlich ankommen will. Aber wer möchte er in Zukunft sein und mit wem? Annie Hoffmann empfängt ihn im südafrikanischen Milkwood Forest für ein besonderes Interview. Außerdem begleitet die Doku Max Giesinger nach Karlsruhe in seine Heimat, besucht ihn in seiner Hamburger Drei-Zimmer-Wohnung und zeigt die Menschen, die ihm nahestehen.

"Sing meinen Song" bei TVNOW:

Alle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind 7 Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf TVNOW abrufbar sowie im Premiumbereich bereits 7 Tage vor Ausstrahlung und ein ganzes Jahr lang nach Ende der Staffel verfügbar.

Das Album zur Sendung:

Nicht nur im Fernsehen, sondern auch in den Charts ist das VOX-Format seit jeher ein voller Erfolg. Die bisher erschienenen 12 Alben zur Sendung erreichten insgesamt siebenfachen Gold- und sechsfachen Platinstatus sowie annähernd 150 Mio. Streams. Und auch in diesem Jahr gibt es die begleitende Compilation "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 7", die am 22. Mai 2020 als Standard-Version mit 14 Songs sowie als Super Deluxe Digipak mit drei CDs erscheint, inkl. den 42 Tauschsongs auf Doppel-CD und erstmalig mit den acht Duetten auf einer weiteren Audio-CD. Darüber hinaus gibt es erneut die Fan-Box mit dem Deluxe Digipack sowie einer DVD mit den Duetten aus der Sendung, hochwertigen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörern, einem exklusiven 60-seitigen "Sing meinen Song"-Buch mit Infos und vielen Fotos zur aktuellen Staffel sowie Postkarten von den mitwirkenden Künstlern dieser Staffel und einem großen Poster.

Die 1. Folge von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit den Songs von Max Giesinger finden Sie bereits ab heute hier bei TVNOW Premium.

