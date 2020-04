VOX Television GmbH

Der knisternde Start in die Woche! Die VOX Date Night mit "First Dates Hotel" und "Prince Charming" ab 20. April immer montags

Köln (ots)

Jetzt wird es Zeit für Schmetterlinge im Bauch! Am Montag (20. April) startet die VOX Date Night, in der gleich zwei Dating-Formate ihre Premiere feiern. Die erste Spur Rosenblätter führt nach Frankreich, wo Roland Trettl schon an der Hotelbar wartet. In dem neuen Format "First Dates Hotel" können sich Singles immer montags um 20:15 Uhr nicht nur bei einem netten Abendessen kennenlernen, sondern bei Sympathie auch gleich den Rest des Urlaubs zusammen verbringen und ein zweites Date planen. Im Anschluss wird um 22:10 Uhr dann auf Kreta bei Grimme-Preisträger "Prince Charming" die Regenbogenflagge gehisst. VOX holt die erste Staffel des TVNOW-Originals ins Free-TV, in dem Prince Charming Nicolas unter 20 Kandidaten den Mann fürs Leben sucht.

"Du bist aber nicht mein Date, oder?"

Die erste Folge von "First Dates Hotel" startet mit einer großen Überraschung: Zwei der Hotelgäste sind sich nicht nur schon mal bei "First Dates - Ein Tisch für zwei" im Restaurant begegnet, sondern waren danach sogar liiert. "Du bist aber nicht mein Date, oder?", fragt die 38-jährige Olga leicht gereizt als ihr Ex-Freund Arthur sich zu ihr an den Pool legt. Die Anspannung der beiden könnte bei diesem ungeplanten Aufeinandertreffen nicht größer sein und lässt die Erinnerungen an das Beziehungsaus wieder hochkommen. "Die Beziehung ist daran gescheitert, dass wir in zwei unterschiedlichen Welten leben und beide sehr stur sind", erinnert sich der 49-jährige Arthur. Die Situation bringt auch Olga sichtlich ins Grübeln und wühlt die Gefühlslage der Schweizerin auf. Wie soll es mit der großen Liebe klappen, wenn der Verflossene am Nachbartisch mit einer anderen Dame speist oder eventuell sogar das eigene Blind Date ist?

Stine lässt bei ihrem Blind Date nichts anbrennen

Auch Stine aus Norderstedt hat im "First Dates Hotel" eingecheckt und ist gleich hin und weg von ihrem Blind Date. Der 51-jährige Uwe ist ebenfalls begeistert und leicht überrumpelt von dem Wirbelsturm Stine. Bei den beiden Singles ist peinliche Stille Fehlanzeige. Dafür hat die 56-Jährige im Voraus gesorgt und zückt einen Briefumschlag, in dem eher ungewöhnlichere Themen stehen. Als sie ihn fragt, ob er Hunde oder Katzen bevorzugt, entscheidet sich Uwe für Letzteres. Bevor er noch von seinen ehemaligen Haustieren erzählen kann, fragt Stine ihn ganz unschuldig: "Willst du meine Muschi mal streicheln?" Da bleibt dem Frührentner kurz die Spucke weg. An dem Abend warten noch einige aufregende Momente auf die beiden, aber reichen diese, um den gemeinsamen Urlaub zu verlängern?

Was der Liebesurlaub für die Singles bereithält, zeigt VOX ab dem 20. April immer montags um 20:15 Uhr. Und auch im Anschluss geht es bei der VOX Date Night im Auftrag der Liebe weiter: In der Free-TV-Premiere von "Prince Charming", der ersten Gay-Dating-Show im deutschen Fernsehen, kämpfen um 22:10 Uhr 20 Kandidaten um das Herz von ihrem "Prinzen" Nicolas. Hier sind hingebungsvolle Leidenschaft und große Gefühle vorprogrammiert, aber auch jede Menge Intrigen, Zoff und Eifersucht. Denn für die Gay-Singles ist Prince Charming nicht der einzige potenzielle Lover! Und wenn sich 20 heiße Singles Küche, Pool und Schlafzimmer teilen, kann es schnell auch schonmal untereinander knistern...

"First Dates Hotel" wird von Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH im Auftrag von VOX produziert und basiert auf dem gleichnamigen britischen Format. Die Gay-Dating-Show "Prince Charming" wird von Seapoint Productions produziert und basiert auf dem Format "Finding Prince Charming" von Viacom International Studios.

