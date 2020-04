VOX Television GmbH

Trotz ungewöhnlicher Umstände zu kulinarischen Höchstleistungen! Drei frische Folgen "Grill den Henssler" mit Laura Wontorra als neuer Moderatorin ab 10. Mai um 20:15 Uhr bei VOX

Köln (ots)

Auch in den aktuell ungewöhnlichen Zeiten lässt Steffen Henssler nichts anbrennen! Mit der schlagfertigen Laura Wontorra als neuer Moderatorin an seiner Seite kehrt er ab dem 10. Mai mit drei neuen Folgen "Grill den Henssler" zurück (sonntags um 20:15 Uhr bei VOX). Dieses Mal ist jedoch nicht nur am Herd Improvisationstalent gefordert. Bedingt durch die aktuellen Entwicklungen des Coronavirus gibt es für Steffen Henssler und die Promis eine Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte der Koch-Show hat auf den Publikumsrängen kurzerhand das "Grill den Henssler"-Produktionsteam zum Anfeuern Platz genommen.

Neun Prominente können es in den neuen Folgen kaum erwarten, den Spitzenkoch in Grund und Boden zu brutzeln. Tennislegende Boris Becker, Comedian Paul Panzer, Moderatorin Rebecca Mir, Reality-Star Evelyn Burdecki, Moderatorin Verona Pooth und Musiker Ross Antony schwingen hochmotiviert den Kochlöffel. Zum ersten Mal und mit voller Inbrunst dabei: Dschungelkönig Prince Damien sowie die Comedians Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer.

Die Promi-Teams werden in typischer "Grill den Henssler"-Manier von hochkarätigen Koch-Coaches unterstützt: Christian Lohse, Frank Buchholz und Maximilian Lorenz treiben ihre Schützlinge bei der Zubereitung von Improgang, Vorspeise, Hauptspeise und Dessert zu geschmacklichen Höchstleistungen an. Und das ist auch dringend nötig, denn die Jury um Manager und Genießer Reiner Calmund, Feinschmeckerin und Restaurantbesitzerin Mirja Boes sowie Sternekoch und "Restauranttester" Christian Rach ist knallhart. Wer mit seinen Köstlichkeiten genau den Geschmack der Juroren trifft und somit höchste Punktzahlen und ein Preisgeld für den guten Zweck einfährt, zeigt VOX in drei frischen Folgen "Grill den Henssler", produziert von ITV Studios Germany, ab dem 10. Mai 2020 immer sonntags um 20:15 Uhr.

Diese Promis sind dieses Mal mit dabei:

Folge 1 (10.05.) Vorspeise: Özcan Cosar Hauptgericht: Boris Becker Dessert: Rebecca Mir Koch-Coach: Christian Lohse

Folge 2 (17.05.) Vorspeise: Bastian Bielendorfer Hauptgericht: Paul Panzer Dessert: Evelyn Burdecki Koch-Coach: Frank Buchholz

Folge 3 (24.05.) Vorspeise: Ross Antony Hauptgericht: Prince Damien Dessert: Verona Pooth Koch-Coach: Maximilian Lorenz

Exklusive Einblicke in die beliebte Kochshow gibt es auf dem offiziellen Instagram-Account und der Facebook-Seite von "Grill den Henssler".

Pressekontakt:

Mediengruppe RTL Deutschland

VOX Kommunikation



Lukas Jahn

Telefon: 0221-456 74409



Janine Jannes

Telefon: 0221-456 74410



Fotowünsche:

VOX Bildredaktion

Jasmin Menzer

Telefon: 0221-456 74281

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell