VOX Television GmbH

Kein Mimimi! "Kitchen Impossible" mit Tim Mälzer holt am Sonntagabend neue Bestwerte bei VOX

Köln (ots)

Erfolgreich e(s)kaliert! Mit 11,0 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer konnte "Kitchen Impossible" am Sonntagabend um 20:15 Uhr einen neuen Quotenrekord bei VOX erzielen. Die dritte Folge der 5. Staffel, in der Tim Mälzer von Haya Molcho herausgefordert wurde, sahen insgesamt 1,98 Millionen Zuschauer. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es für die Koch-Competition so gut wie nie: 14,8 Prozent schalteten ein! Während Mälzer in Kleinschenk (Rumänien) und in Jerusalem (Israel) scheinbar unlösbare Aufgaben erfüllen musste, ging es für seine Gegnerin nach Münstertal und Norwich (Großbritannien).

Im Anschluss erreichte auch "Prominent!" ab 23:30 Uhr starke Quoten: 8,8 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und 10,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer schalteten das Promi-Magazin bei VOX ein.

Insgesamt erreichte VOX einen sehr guten Tages-Marktanteil von 7,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer.

Am kommenden Sonntag (01.03.2020) können sich die Zuschauer um 20:15 Uhr auf die nächste "Kitchen Impossible"-Folge freuen, in der Tim Mälzer in Nürnberg und Taschkent (Usbekistan) und Max Strohe in Bologna (Italien) und Bornholm (Dänemark) um ihre Kochehre kämpfen.

Wer die gestrige Folge von "Kitchen Impossible" verpasst hat, kann sie nach TV-Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW anschauen. Für TVNOW Premium Kunden steht die nächste "Kitchen Impossible"-Folge mit Max Strohe bereits zum Abruf bereit. Alle Video-Highlights finden die Zuschauer auch bei VOX.de.

Pressekontakt:

Niklas Fauteck

Mediengruppe RTL Deutschland GmbH

VOX Kommunikation

Telefon: 0221/456 74403



Bei Fotowünschen:

Rosa Pelzer

VOX Bildredaktion

Telefon: 0221/456 74283

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell