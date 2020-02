VOX Television GmbH

VOX weitet "Wir werden groß!" zur außergewöhnlichen Langzeit-Doku aus

Köln (ots)

Erziehungsratgeber für Eltern, Live-Studie für Wissenschaftler und Denkanstoß für alle, die selbst mal Kind waren: All das ist die VOX-Dokumentationsreihe "Wir werden groß!" mit den zwölf kleinen Persönlichkeiten Tom, Aliya, Paulina, Selma, Sean, Mert, Josephine, Abigail, Matts, Linda, Victor und Eric. Schon seit 2017, damals unter dem Titel "Die wunderbare Welt der Kinder", begleitet VOX die heute 8- und 9-Jährigen. Ab 2. März sind die Mädchen und Jungs in zwei neuen Folgen "Wir werden groß!" endlich wieder bei VOX zu sehen.

Außerdem steht jetzt fest: VOX weitet "Wir werden groß!" zur Langzeit-Doku aus. Der Kölner Sender wird die Kinder beim Erwachsenwerden begleiten und ihre ganz individuelle Entwicklung auch in den nächsten Jahren dokumentieren. Die langfristig angelegte Dokumentation gibt damit erstmals im deutschen Fernsehen tiefgehende Antworten auf die großen Fragen des Erwachsenwerdens - wissenschaftlich fundiert: Begleitet werden die Dokumentationen weiterhin von den Entwicklungspsychologen Prof. Dr. Sabina Pauen und Prof. Dr. Moritz Daum. Dabei gibt es neben der Entwicklung der Kinder in jedem Jahr ein Schwerpunktthema.

So geht es in den für 2020 geplanten Folgen von "Wir werden groß!" um das Thema Familie: Der Vater der Zwillinge Eric und Victor lebt in Amerika, sieht seine Söhne nur zwei Mal im Jahr. Paulina hat ihren Vater nie kennengelernt. Seans Vater ist an Krebs gestorben. Aliya bekommt ihr drittes Geschwisterchen. Wie gehen die 8- und 9-Jährigen mit den Veränderungen in ihren Familien um? Was denken sie über Scheidung, Patchwork-Familien, Krankheit und Tod? Wie stark werden die Kinder wirklich von Eltern und Geschwistern geprägt? Und warum scheitern manche Familien, während andere gut funktionieren? Das und mehr zeigt VOX am 2. und 9. März jeweils um 20:15 Uhr bei "Wir werden groß!".

Produziert wird die Langzeit-Doku "Wir werden groß!" von sagamedia Film- und Fernsehproduktion GmbH.

