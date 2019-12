VOX Television GmbH

Noch mehr Genuss am Abend: VOX zeigt ab 3. Februar verlängerte Folgen von "Das perfekte Dinner"!

"Prominent!" ab Frühjahr am späten Abend

Köln (ots)

3.447 Hobbyköche, 92.170 vergebene Bewertungspunkte für 10.341 zubereitete Vor-, Haupt- und Nachspeisen sowie über 1,4 Million Euro für insgesamt 815 Gewinner*: Seit 13 Jahren bringt die Koch-Doku "Das perfekte Dinner" die Lust auf gutes Essen und den Spaß am Gastgeben in die Wohnzimmer der Zuschauer. Für alle "Dinner"-Fans gibt es nun gute Nachrichten: Nach der erfolgreichen Sommerprogrammierung serviert VOX ab 3. Februar dem Zuschauer extralange Folgen mit 15 Minuten on top. Bereits im August und September lief die beliebte Koch-Doku im Rahmen einer vierwöchigen Sommerprogrammierung in längeren Ausgaben von 19 Uhr bis 20:15 Uhr. Das Promi-Magazin "Prominent!", das im August und September für vier Wochen erfolgreich dienstags in einer Spätausgabe zu sehen war, bleibt auf dem Sonntags-Sendeplatz und kehrt ab Frühjahr dann mit den Moderatoren Laura Dahm und Amiaz Habtu zusätzlich in neuer Form zurück ins VOX-Programm.

Die erste neue Woche mit den verlängerten Ausgaben zeigt VOX vom 3.2. bis 7.2. mit dem "Dinner" vom Bodensee: Augenoptiker Denny aus Konstanz, Schiffsführerin Alexandra aus Konstanz, Assistentin der Geschäftsführung Michelle aus Bodman-Ludwigshafen, Head of IT Services International Michael aus Meckenbeuren sowie Kosmetikerin und Fußpflegerin Marika aus Lustenau schwingen dann den Kochlöffel. Einen Monat später - am 5.3. - feiert "Das perfekte Dinner" dann mit der 3.500. Folge Jubiläum in Stuttgart.

Hintergrund:

Nach Original-Rezept vom 6. März 2006 schaut die VOX-Koch-Doku jeden Vorabend von Montag bis Freitag ambitionierten Gastgebern in die Töpfe und in ihre eigenen vier Wände. Damit ist "Das perfekte Dinner" die am längsten laufende werktägliche Koch-Sendung in der deutschen Fernsehlandschaft. Und das mit Erfolg: Am 15.11.2019 erreichte "Das perfekte Dinner" mit 8,2 Prozent (14-59-Jährige) bzw. am 21.05.2019 mit 9,9 Prozent (14-49-Jährige) seine bisherigen Jahresbestwerte. Bis zu 1,58 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahren, Wert vom 13.11.2019) lassen sich das Format nicht entgehen. Im November lag der durchschnittliche Monatsmarktanteil bei 6,9 Prozent (14-59) bzw. 7,7 Prozent (14-49).

*Stand: inkl. 13.12.2019

Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL D Forschung und Märkte

