Quoten nach unserem Geschmack: "Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition" mit neuen Bestwerten bei VOX

Mit 9,5 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer konnte "Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition" am Sonntagabend um 20:15 Uhr einen neuen Quotenrekord für das Weihnachts-Special erzielen. Die neue Adventsfolge der Koch-Competition, in der Tim Mälzer und Mario Lohninger sowie Roland Trettl und Tim Raue in Teams an den entlegensten Orten regionale Weihnachtsgerichte perfekt nachkochen mussten, sahen insgesamt 1,70 Millionen Zuschauer. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es für die Weihnachts-Edition so gut wie nie: 12,2 Prozent schalteten den gemeinsamen Koch- und Weihnachtsabend der Vier ein. Während es für Tim Mälzer und Mario Lohninger nach Kanada ging, wartete auf Roland Trettl und Tim Raue in Russland eine kulinarische Aufgabe.

Auch "Prominent!" im Anschluss erzielte starke Marktanteile: 9,9 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und sogar 12,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten das Star-Magazin ein.

Insgesamt erreichte VOX einen guten Tagesmarktanteil von 7,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer und sogar 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch Anfang 2020 wird in der fünften Staffel wieder gekocht, geschwitzt, geschimpft und es warten neue Gegner auf den wohl bescheidensten Koch der Welt, Tim Mälzer. Im Kampf um die Koch-Ehre stellen sich Anfang des Jahres neue Spitzenköche scheinbar unlösbaren kulinarischen Herausforderungen auf der ganzen Welt. Dann wird u.a. Steffen Henssler erstmals dabei sein. Auf Tim Mälzer und Tim Raue wartet im 5. Duell außerdem eine ganz besondere Herausforderung, wie die beiden bei der "Weihnachts-Edition" erfahren durften: Denn als Weihnachtsgeschenk erhielten sie den Hinweis, dass es für sie nach Österreich gehen wird - hier wartet erstmals in der "Kitchen Impossible"-Geschichte das gleiche Gericht zum Nachkochen, der gleiche Originalkoch und die gleiche Jury auf die beiden.

Wer die gestrigen Folge von "Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition" und "Prominent!" verpasst hat, kann sie nach TV-Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de anschauen. Alle Video-Highlights finden die Zuschauer auch bei VOX.de.

