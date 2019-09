VOX Television GmbH

Zündende Ideen - löwenstarke Quoten! VOX-Show "Die Höhle der Löwen" ist Marktführer

Im Vergleich zum sehr erfolgreichen Start in der letzten Woche konnte sich Deutschlands erfolgreichste Gründer-Show noch steigern: 14,8 Prozent der 14- bis 59-Jährigen schalteten am gestrigen Dienstag (10.09.2019) um 20:15 Uhr "Die Höhle der Löwen" ein und sicherten VOX damit die Marktführerschaft. Bei den Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren erreichte die Sendung sogar 18,0 Prozent Marktanteil und war auch hier Marktführer. Insgesamt ließen sich 2,78 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren DHDL nicht entgehen, in der Spitze waren bis zu 3,32 Mio. dabei. Ganz besonders stark war die Gründer-Show bei den 14- bis 29-jährigen Männern: In dieser Zielgruppe verfolgten hervorragende 24,0 Prozent die spannenden Pitches vor den Investoren Frank Thelen, Dr. Georg Kofler, Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel und Neu-"Löwe" Nils Glagau.

Auch die Nachrichten aus der Welt der Reichen und Schönen in "Prominent!" konnten im Anschluss bei den Zuschauern punkten und sich im Vergleich zur Vorwoche kräftig steigern: Das Magazin erreichte sehr starke 13,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen, von den 14- bis 49-Jährigen schalteten sogar 16,3 Prozent ein - auch hier war VOX klarer Marktführer.

Insgesamt erreichte VOX einen sehr guten Tagesmarktanteil von 9,1 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern.

Wer die gestrige Folge "Die Höhle der Löwen" verpasst hat, kann sie noch 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufen. Am Freitag (13.09.) um 20:15 Uhr zeigt n-tv außerdem eine Wiederholung der Sendung. In der nächsten Folge, die VOX am nächsten Dienstag (17.09.) um 20:15 Uhr zeigt, wagen sich dann unter anderem die Gründer von "Suncrafter" und "Renjer" in "Die Höhle der Löwen".

