VOX Television GmbH

Sie brüllen wieder!

Start der neuen Staffel "Die Höhle der Löwen" am 03.09. um 20:15 Uhr bei VOX

Köln (ots)

Die mehrfach preisgekrönte Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" kehrt am Dienstag, 03.09. um 20:15 Uhr mit elf neuen Folgen zurück auf den VOX-Bildschirm! In der sechsten Staffel warten auf das größte Rudel aller Zeiten wieder innovative Erfindungen, leidenschaftliche Gründer und hart umkämpfte Deals. Pro Pitch sitzen fünf "Löwen" in der Höhle, darunter Start-up-Legende Frank Thelen, Beauty-Expertin Judith Williams, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Medienunternehmer Georg Kofler, Handelsmogul Ralf Dümmel, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl und Orthomol-Geschäftsführer und Neu-"Löwe" Nils Glagau!

Gleich in der 1. Folge wittern die "Raubkatzen" fette Beute: Rubin Lind präsentiert seine Lern-App "Skills4School". Das Besondere: Der Gründer entwickelte die App bereits im Alter von 17 Jahren und steht nun mit 19 Jahren vor den Investoren, um diese selbstbewusst von seiner Innovation zu überzeugen. Seine App richtet sich an Lehrer und Schüler und beruht auf einem Lernalgorithmus, der den Lernfortschritt ermittelt und angepasste, individuelle Inhalte vorschlägt. Rubin: "Für mich war Lernen für die Schule viel zu altmodisch. Ich fand, das Ganze müsste digitaler werden und auf den einzelnen Schüler zugeschnitten sein!" Mit Hilfe von Start-up-Wettbewerben hat der junge Geschäftsführer in den letzten Jahren zwischen 500 und 10.000 Euro gewonnen, benötigt nun aber weitere 700.000 Euro, um seine Programmierer bezahlen zu können und das Konzept skalieren zu lassen. Obwohl alle "Löwen" begeistert von dem 19-Jährigen sind, tun sie sich schwer, denn der will nur 14 Prozent der Unternehmensanteile abgeben. Ob es am Ende trotzdem zum Deal kommt?

Patrick Mayer (40) traut sich ebenfalls in "Die Höhle der Löwen" und stellt sein Start-up "Wheelblades" vor. Der begeisterte Wintersportler hatte einen schweren Snowboardunfall und ist seitdem auf einen Rollstuhl und Gehhilfen angewiesen. Um anderen Menschen mit Bewegungseinschränkungen ein Stück Unabhängigkeit wiederzugeben, erfand Patrick seine "Wheelblades". Das sind speziell angefertigte Kufen, die unter die Vorderräder eines Rollstuhls gesteckt werden und das Einsacken im Schnee verhindern sollen. Darüber hinaus können die "Wheelblades" auch bei einem Kinderwagen oder einem Rollator zum Einsatz kommen. Werden die "Löwen" in ein saisonales Produkt die benötigten 100.000 Euro investieren?

Außerdem wollen diese Start-ups in der ersten neuen Folge bei den Investoren punkten: "Paudar" (Bratpulver), "JAGUA for YOU" (Gel für temporäre Tattoos) und "Sphery" (spielbasiertes Trainingskonzept). Zudem wird es ein Wiedersehen mit "Abfluss-Fee"-Gründer Karl-Heinz Bilz geben.

VOX zeigt die elf neuen Folgen "Die Höhle der Löwen", moderiert von Amiaz Habtu, ab 3. September 2019 immer dienstags um 20:15 Uhr. Der Nachrichtensender n-tv strahlt immer freitags um 20:15 Uhr die aktuelle Folge vom Dienstag als Wiederholung aus. Darüber hinaus ist die Sendung bis 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW abrufbar.

Folge 1 als exklusive Presse-Preview, Biographien und Interviews mit den "Löwen" sowie viele weitere Infos zur Sendung finden Sie in Kürze im VOX-Newsroom.

Darüber hinaus ist ab dem heutigen Mittwoch (28.8.) auch die neue Folge des "Mediengruppen RTL Podcasts" online, in der "Löwe" Frank Thelen über die neue Staffel spricht.

Pressekontakt:

Katrin Bechtoldt

Mediengruppe RTL Deutschland GmbH

VOX Kommunikation

Telefon: +49 221 456-74404

katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell