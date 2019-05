VOX Television GmbH

Heiße Quoten für die Auftaktfolge von "Grill den Henssler"! Der Koch-King überzeugte am Sonntagabend die VOX-Zuschauer

Köln (ots)

Steffen Henssler trifft mit seinem Comeback bei VOX den Geschmack der Zuschauer! Die Auftaktfolge der "Grill den Henssler"-Neuauflage am gestrigen Sonntag (05.05.) erzielte zur Primetime starke Marktanteile: Die Koch-Show erreichte mit 10,7 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern sehr gute Quoten! Insgesamt verfolgten 2,30 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren die von Annie Hoffmann moderierten Koch-Battles zwischen Steffen Henssler und seinen drei prominenten Gegnern. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die beliebte Koch-Show mit 12,4 Prozent Marktanteil sogar noch erfolgreicher.

In der ersten Folge von "Grill den Henssler" forderten Comedian Mario Barth, Profitänzerin Oana Nechiti und Star-Designer Guido Maria Kretschmer den Koch-King hinaus. Unter Anleitung von Koch-Coach Juan Amador wollten die ehrgeizigen Promis das hitzige Duell für sich entscheiden, mussten sich aber mit einem Punkt Unterschied Steffen Henssler geschlagen geben.

Schon in der Access-Primetime erzielte VOX mit "Ab ins Beet! - Die Garten-Soap" und 10,2 Prozent Marktanteil sehr gute Quoten, auch das Magazin "Prominent!" im Anschluss an "Grill den Henssler" holte tolle 10,0 Prozent Marktanteil (jeweils Zielgruppe 14- bis 59-Jährige). Insgesamt erreichte VOX somit einen starken Tagesmarktanteil von 9,5 Prozent (14 bis 59 Jahre).

Die "Grill den Henssler"-Fans können sich darüber hinaus auch im Sommer wieder auf köstliche Unterhaltung freuen! Denn schon jetzt steht fest: VOX wird vier neue Folgen der "Grill den Henssler Sommer-Specials" zeigen. Auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg bittet Steffen Henssler dann fernab der modernen Küche im Kölner Studio seine prominenten Herausforderer wieder zum Outdoor-Grill. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf unter www.tvtickets.de erhältlich.

Wer die erste Folge von "Grill den Henssler" verpasst hat, kann sich die beliebte Koch-Show noch 30 Tage nach TV-Ausstrahlung bei TVNOW anschauen.

Schon nächsten Sonntag können sich die VOX-Zuschauer in der zweiten Folge "Grill den Henssler" wieder auf hitzige Wettkämpfe am Herd freuen. Dann wollen Comedian Thomas Hermanns, Olympiasiegerin Britta Heidemann und Dauerrivale Detlef Steves Koch-King Steffen Henssler so richtig einheizen. Unterstützung bekommen sie dabei von Koch-Coach Stefan Marquard.

Quelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufig gewichtet/Stand: 06.05.2019

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell