Start der 6. Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit den Songs von Wincent Weiss am 7. Mai um 20:15 Uhr bei VOX

In der Auftaktfolge der 6. Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (am Dienstag, 7. Mai um 20:15 Uhr bei VOX) steht der deutsche Popsänger Wincent Weiss mit seinen größten Hits im Fokus. "2016 war der Startschuss und jetzt bin ich in Südafrika und darf bei einer der größten deutschen Musiksendungen mitmachen - einfach nur geil", freut sich der 26-Jährige. Welche Neuinterpretationen haben der neue Tauschkonzert-Gastgeber Michael Patrick Kelly sowie seine weiteren Gäste Milow, Johannes Oerding, Jennifer Haben, Alvaro Soler und Jeanette Biedermann im Gepäck? "Dass solche Musikgrößen meine Songs singen, ist absurd und fernab der Realität", so der Songwriter. Und gleich in der 1. Folge gibt es tiefe Emotionen und mehrere Premieren...

Einige Highlights aus der 1. Folge:

Michael Patrick Kelly singt "Ich tanze leise" "Wenn man Wincent Weiss aus der Ferne bewertet, dann denkt man an einen Popsänger. Aber ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass er ein Songwriter ist, der extrem viel Mut hat, harte Geschichten zum Thema zu machen", so Michael Patrick Kelly über den Künstler des Abends. Daher hat sich der 41-Jährige auch den Song "Ich tanze leise" ausgesucht, der von dem Selbstmord eines Freundes von Wincent handelt. "Meine Hoffnung ist, dass meine Interpretation etwas heilt, das an Verletzungen und Unverständnis in ihm ist. Ich bin kein Therapeut, sondern ein Sänger, aber vielleicht wird ihm meine Performance auch etwas Gutes bringen." Und das ist Michael Patrick Kelly auch offenbar gelungen: "Mann, das ist hier echt ein Gefühlschaos mit euch, darauf war ich nicht vorbereitet", so Wincent nach der Performance.

Wincent Weiss singt zum ersten Mal "1993" Auch der neue Song "1993", den Wincent Weiss zum ersten Mal live in Südafrika vor seinen Musikerkollegen präsentiert, sorgt für Klöße im Hals. "Das Lied handelt von meinem Privatleben. Es geht um meinen Papa, den ich nicht kenne. Ich bin selbst ein totaler Familienmensch und kann es selbst gar nicht erwarten, Papa zu werden. Mir geht jetzt echt der Stift, den Song vor euch zu singen." Danach sind alle ergriffen und finden nur schwer die passenden Worte. Jeanette Biedermann: "Es ist so besonders, dass du das wirklich Innerste mit deinen Fans teilst, das machen nicht alle Künstler." Und auch Michael Patrick Kelly ist begeistert: "Wincent hat eine große Wunde auf den Tisch gelegt, das ist extrem mutig!"

Johannes Oerding singt "Hier mit Dir" "Ich bin von Anfang an Fan und Zuschauer der Sendung. Ich hätte mir echt in den Arsch gebissen, wenn ich jetzt hier nicht sitzen würde", freut sich der Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding. Dennoch ist er sichtlich nervös, vor seinen Kollegen zu performen: "Ich habe weiche Knie und ich komme mir vor wie auf einer Schulfeier, wo ich das erste Mal auftrete." Wincent hat es sichtlich gefallen, wie er den Song "Hier mit Dir" über seinen besten Freund neu interpretiert hat: "Johannes ist eine Gesangsmaschine in Perfektion. Er hängt die Latte immer ganz nach oben!"

Außerdem in der 1. Folge: Der belgische Singer-Songwriter Milow und der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler singen zum allerersten Mal überhaupt auf Deutsch. Die Ausnahmesängerin Jennifer Haben macht aus dem Song "Pläne" einen Symphonic-Metal-Song. Was sich die Singer-Songwriterin Jeanette Biedermann überlegt hat und welcher Song als der "Song des Abends" ausgezeichnet wird, zeigt VOX am 7. Mai um 20:15 Uhr in der 1. Folge der 6. Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert".

Diese Songs von Wincent Weiss hören die Zuschauer am 7.5. beim Tauschkonzert: - Milow - Musik sein - Alvaro Soler - An Wunder - Johannes Oerding - Hier mit Dir - Wincent Weiss - 1993 - Jennifer Haben - Pläne - Michael Patrick Kelly - Ich tanze leise - Jeanette Biedermann - Feuerwerk

Die 6. Staffel von "Sing meinen Song" im Überblick: 7.5., Folge 1: Wincent Weiss 14.5., Folge 2: Johannes Oerding 21.5., Folge 3: Jeanette Biedermann 28.5., Folge 4: Alvaro Soler 4.6., Folge 5: Milow 11.6., Folge 6: Jennifer Haben 18.6., Folge 7: Michael Patrick Kelly 25.6., Folge 8: Duette 2.7., Folge 9: Best of

Auch in "Die Wincent-Weiss-Story" dreht sich im Anschluss an "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" um 22:20 Uhr alles um den Sänger des Abends: Teenieschwarm und Mädelsmagnet - Wincent Weiss ist der Durchstarter der "Sing meinen Song"-Riege. Moderatorin Annie Hoffmann blickt zusammen mit dem 26-Jährigen auf sein Leben zurück. Für die Dokumentation nimmt Wincent Weiss die Zuschauer buchstäblich mit hinter die Kulissen - von seinem Abschlusskonzert in Berlin. Und er trifft die Menschen, die ihn geprägt haben - seine Großeltern und seinen besten Freund Marco.

"Sing meinen Song" bei TVNOW

Alle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind in diesem Jahr erstmals 7 Tage vor der TV-Ausstrahlung für Kunden des Premium Pakets des Streaming-Dienstes verfügbar (1. Folge ab heute, 30.4.) und zudem wie gewohnt 7 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW abrufbar.

Und auch in diesem Jahr gibt es die begleitende Compilation "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 6", die am 24. Mai 2019 als Standard-Version mit 15 Songs sowie als Deluxe Digipak mit 2 CDs und 43 Songs und DVD mit 8 Duetten sowie als Digital Version mit ebenfalls 43 Songs erscheint. Darüber hinaus gibt es erstmalig die Super Deluxe Fan Box mit 2 CDs, DVD, einem hochwertigen Bluetooth Lautsprecher, einem exklusiven 60-seitigen "Sing meinen Song"-Buch mit Infos über die 6. Staffel sowie 7 Postkarten von den mitwirkenden Künstlern dieser Staffel.

