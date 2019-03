VOX Television GmbH

Die 6. Staffel "Sing meinen Song" mit Michael Patrick Kelly, Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben ab 07.05. dienstags um 20:15 Uhr bei VOX

Mit sechs neuen hochkarätigen Musikern im Gepäck kehrt Michael Patrick Kelly nach seiner Tauschkonzert-Teilnahme 2017 nun als neuer Gastgeber von "Sing meinen Song" nach Südafrika zurück: Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben sind seiner Einladung gefolgt und haben ihre größten Hits mitgebracht, um sie der Reihe nach zum Tausch anzubieten. In der 6. Staffel der Musik-Event-Reihe (ab 07.05. dienstags um 20:15 Uhr bei VOX) steht wieder jede Woche einer der Künstler und seine größten Songs im Fokus, die dann von den anderen Künstlern neu interpretiert werden - und so international wie dieses Mal war das Tauschkonzert noch nie: Was macht Jeanette Biedermann aus dem Metal-Song "In The Shadows" von "Beyond The Black"-Sängerin Jennifer Haben? Wie hört sich der nationale Superhit "Musik sein" von Wincent Weiss in einer internationalen Version des weltweit erfolgreichen Chartstürmers Milow an? Wie klingt Johannes Oerdings "Kreise" interpretiert von Latin-Pop-Star Alvaro Soler? Wie wird dessen spanischer Hit "La Cintura" im irischen Singer-Songwriter-Style von Michael Patrick Kelly neu interpretiert? So hat man die Songs dieser sieben Music-Acts noch nie gehört! .

Die 6. Staffel von "Sing meinen Song" im Überblick:

07.05., Folge 1: Wincent Weiß

14.05., Folge 2: Johannes Oerding

21.05., Folge 3: Jeanette Biedermann

28.05., Folge 4: Alvaro Soler

04.06., Folge 5: Milow

11.06., Folge 6: Jennifer Haben

18.06., Folge 7: Michael Patrick Kelly

25.06., Folge 8: Duette

. Alle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind noch 7 Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos bei TVNOW abrufbar.

Die Erfolge von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert":

In der Musik-Event-Reihe stellen sich sieben Ausnahme-Musiker vor atemberaubender Kulisse und in ganz entspannter Atmosphäre in Südafrika einer großen musikalischen Herausforderung: Sie interpretieren die Songs ihrer Kollegen neu. Und das seit 2014 mit großem Erfolg! Bis zu 2,96 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren verfolgten bislang "Sing meinen Song". In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erzielte das Tauschkonzert Marktanteile von bis zu 16,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lag er sogar bei sehr starken 20,3 Prozent. Darüber hinaus ist die Musik-Event-Reihe mit dem Deutschen Fernsehpreis (2014), der Goldenen Kamera (2018), dem Bambi (2015) sowie dem ECHO (2015) ausgezeichnet worden und war unter anderem für den Grimme-Preis (2015) nominiert.

Das Album zur Sendung:

Nicht nur im Fernsehen, sondern auch in den Charts ist das VOX-Format seit sechs Jahren ein voller Erfolg. Die bisher erschienenen zehn Alben zur Sendung erreichten insgesamt sechsfachen Gold- und sechsfachen Platinstatus sowie ca. 90 Mio. Streams. Und auch in diesem Jahr gibt es die begleitende Compilation "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 6", die am 24. Mai 2019 als Standard-Version mit 15 Songs sowie als Deluxe Digipak mit 2 CDs und 43 Songs und DVD mit 8 Duetten sowie als Digital Version mit ebenfalls 43 Songs erscheint. Darüber hinaus gibt es erstmalig die Super Deluxe Fan Box mit 2 CDs, DVD, einem hochwertigen Bluetooth Lautsprecher, einem exklusiven 60-seitigen "Sing meinen Song"-Buch mit Infos über die 6. Staffel sowie 7 Postkarten von den mitwirkenden Künstlern dieser Staffel.

"Die Story" im Anschluss an das Tauschkonzert:

Auch im Anschluss an "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" dreht sich ab dem 07.5. bei VOX alles um die teilnehmenden Musiker. Um 21:45 Uhr übernimmt Moderatorin Annie Hoffmann das Kommando. In der Doku-Reihe "Die Story" begibt sie sich anhand von Fotos und Erinnerungsstücken mit den Tauschkonzert-Künstlern auf eine Zeitreise durch ihr Privatleben und ihre Karriere.

Hashtag zur Musik-Event-Reihe: #SingMeinenSong

