VOX gibt die "7 Töchter" der gleichnamigen Personality-Doku bekannt

Sendestart im Frühling 2019

Die Öffentlichkeit hat sie als Sprösslinge ihrer prominenten Eltern kennengelernt, doch die neue Personality-Doku "7 Töchter" stellt nun die junge Generation in den Mittelpunkt: Laura Karasek als Gastgeberin sowie Elena Carrière, Caroline Bosbach, Cheyenne Ochsenknecht, Lili Paul Roncalli, Lilith Becker und Louisa Beyer.

Während sich prominente Eltern in der Regel ganz bewusst für ein Leben im Rampenlicht entscheiden, haben deren Kinder keine Wahl. Wie ist es, wenn man als Tochter einer berühmten Mutter oder eines berühmten Vaters aufwächst? Ist der große Name eine Last oder ist er eine Chance? Was die "7 Töchter" alle eint, ist die Tatsache, dass sich jede von ihnen mit diesen Fragen beschäftigen muss. Bei einem gemeinsamen Treffen schauen sich die prominenten Töchter Ausschnitte aus ihren Alltags-Porträts an. In dieser Beobachtungssituation erlebt jede von ihnen zum ersten Mal von außen, was gerade sie als Tochter eines berühmten Elternteils ausmacht. Dabei tauschen sich die Töchter über ihr Leben aus, entdecken Gemeinsamkeiten, aber auch große Unterschiede.

Die "7 Töchter":

Laura Karasek (36), Tochter des verstorbenen Journalisten, Autors und Literaturkritikers Hellmuth Karasek, empfängt als Gastgeberin der Personality-Doku die weiteren Töchter.

Elena Carrière (22) ist die Tochter des Schauspielers Mathieu Carrière und gewährt bei "7 Töchter" Einblicke in ihr Leben als Model und Social-Media-Influencerin.

Caroline Bosbach ist die 29-jährige Tochter des Politikers und Rechtsanwalts Wolfgang Bosbach. Will sie einen ähnlichen Weg gehen wie ihr berühmter Vater?

Model Cheyenne Ochsenknecht (18) hat nicht nur einen berühmten Elternteil: Neben ihrem Vater, dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht, stehen auch ihre Mutter Natascha Ochsenknecht und ihre Brüder Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Rampenlicht.

Lili Paul Roncalli ist die Tochter des "Circus Roncalli"-Chefs Bernhard Paul. Die 20-Jährige steht als Artistin nicht nur selbst seit ihrer Kindheit im Scheinwerferlicht, sondern soll auch mal die Nachfolgerin ihres Vaters werden.

Lilith Becker (18), Tochter von Schauspieler Ben Becker, Nichte von Meret Becker und Enkelin von Otto Sander, möchte in die Fußstapfen ihrer Familie treten, aber zugleich ihren eigenen Weg gehen.

Louisa Beyers Vater Nino de Angelo beherrscht schon lange die Schlagzeilen der Presse. Seine 30-jährige Tochter steht heute selbst mit ihren erfolgreichen Social-Media-Accounts in der Öffentlichkeit.

VOX zeigt die Personality-Doku "7 Töchter" im Frühling 2019. Produziert wird die Reihe von der 99pro media GmbH.

