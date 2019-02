VOX Television GmbH

Inspiriert von wahren Ereignissen! Das packende Medical-Drama "New Amsterdam" ab 6. März um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere bei VOX

Erste Hilfe für Serien-Fans! Das neue Medical-Drama "New Amsterdam" zeigt den turbulenten Alltag eines der größten und ältesten öffentlichen Krankenhäuser New York Citys. Im Mittelpunkt steht der neue ärztliche Direktor Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold, "The Blacklist"), der die veralteten Klinikstrukturen mit Hilfe eines loyalen Ärzteteams komplett umkrempeln möchte. "New Amsterdam" basiert auf den Memoiren "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" von Dr. Eric Manheimer. 15 Jahre lang war er Leiter des Bellevue Krankenhauses in New York City, das auch als Vorlage für die Serie dient. Die packenden medizinischen Notfälle und persönliche Dramen in "New Amsterdam" erwarten die VOX-Zuschauer ab Mittwoch, den 6. März 2019, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere und in Doppelfolgen.

Darum geht es in Staffel 1 von "New Amsterdam" Das New Amsterdam Medical Center ist chronisch unterfinanziert, überlaufen und unterbesetzt. Das will der neue medizinische Leiter Dr. Max Goodwin jetzt ändern. Mit seiner charmanten und unkonventionellen Art beginnt er, das Krankenhaus zu reformieren und die überholte Bürokratie aufzubrechen. Dabei lässt sich der passionierte Arzt auch nicht durch den Gegenwind einiger Mitarbeiter beirren. Gemeinsam mit einem loyalen Ärzteteam kämpft er für die beste Versorgung seiner Patienten - egal ob Obdachloser, Häftling oder Präsident der Vereinigten Staaten. Dr. Max Goodwin stellt oft das Wohl anderer über sein eigenes und schenkt der Arbeit den größten Teil seiner Aufmerksamkeit. Das führt nicht nur zu privaten Krisen, sondern hat vor allem schwerwiegende Folgen für seine Gesundheit. Denn der Mediziner ignoriert die Anzeichen einer schlimmen Krankheit...

Hintergrund

Nach dem großem Quotenerfolg von "The Good Doctor" (bis zu 13,6% bei 14-59) holt VOX mit "New Amsterdam" erneut ein Medical-Drama ins Programm, das bereits in den USA starke Marktanteile erzielte. Der amerikanische Sender NBC verzeichnete im September 2018 mit "New Amsterdam" einen erfolgreichen Neustart: Die Pilotfolge sahen insgesamt 8,4 Millionen Zuschauer. Als erste neue Serie der US-Season 2018/2019 erhielt das Medical-Drama eine Bestellung für eine komplette Staffel. Insgesamt umfasst die Serie 22 Folgen. "New Amsterdam" basiert auf den Memoiren von Dr. Eric Manheimer, der neben Showrunner David Schulner ("Desperate Housewives") sowie den Executive Producern Peter Horton ("Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte") und Kate Dennis ("Suits") auch als Producer der Serie fungiert. Produziert wird das Medical-Drama von Universal Television, Pico Creek Productions und Mount Moriah. Hauptdarsteller Ryan Eggold (spielt Dr. Max Goodwin) ist vor allem als Tom Keen in der Golden-Globe-nominierten Serie "The Blacklist" bekannt und übernahm 2018 in dem für vier Golden Globes und für sechs Oscars nominierten Blockbuster "BlacKkKlansman" eine Rolle. Neben ihm stehen Freema Agyeman ("Sense8") als Onkologie-Chefin Dr. Helen Sharpe, Janet Montgomery ("Black Swan") als Leiterin der Notaufnahme Dr. Lauren Bloom, Anupam Kher ("Silver Linings") als Neurologie-Chef Dr. Vijay Kapoor, Jocko Sims ("The Last Ship") als Leiter der Kardiologie Dr. Floyd Reynolds und Tyler Labine ("Startup") als Chef-Psychiater Dr. Iggy Frome in "New Amsterdam" vor der Kamera.

