VOX Television GmbH

VOX zeigt einmaliges Generationenprojekt: "Wir sind klein und ihr seid alt" ab dem 18.02. um 20:15 Uhr

Köln (ots)

Einsamkeit statt goldener Lebensabend - ein Schicksal, das viele Senioren in Deutschland teilen. Wenn der geliebte Ehepartner stirbt und die Familie nur noch unregelmäßig zu Besuch kommt, überschattet das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, das einst glückliche Leben. Plötzlich finden sich die Rentner in einem isolierten Dasein mit eintönigem Alltag und wenig Lebensfreude wieder. So ging es auch zehn Senioren einer Seniorenresidenz in Bergisch Gladbach bei Köln - bis jetzt. Denn mit "Wir sind klein und ihr seid alt" (ab 18.02. montags um 20:15 Uhr) startet VOX ein einzigartiges Generationenprojekt: In der neuen Doku-Reihe treffen zehn aufgeweckte Vierjährige auf einsame Senioren. Obwohl die Rentner gut versorgt sind, fehlt es ihnen an Lebensmut und körperlicher Fitness. Jetzt heißt es: Raus aus der Isolation, rein ins Leben. In insgesamt drei Folgen dokumentiert VOX das Projekt, bei dem die völlig unterschiedlichen Altersgruppen sechs Wochen lang Zeit miteinander verbringen und das für die Senioren vor allem eins bereithält: neuen Lebensinhalt.

Vom ersten verhaltenen Kennenlernen und vorsichtigen Annäherungen, über gemeinsame Ausflüge und Geburtstagsfeiern bis zu einer Theateraufführung zum Abschluss: Experten aus Medizin und Alterswissenschaft begleiten die Verjüngungskur der besonderen Art. Sowohl am Anfang als auch am Ende der sechs Wochen wird eine medizinische und psychologische Analyse der Senioren vorgenommen, die zu erstaunlichen Ergebnissen kommt. Der psychische Allgemeinzustand hat sich bei allen Teilnehmern des Projekts positiv verändert und auch körperlich sind die Senioren bei den gemeinsamen Ausflüge und einem Sportfest über sich hinausgewachsen. Während die Kindergartenkinder die Senioren mit ihrer Lebensfreude anstecken, werden auch sie selbst von dem Generationenprojekt profitieren. Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Mirjam Dähling untersucht, wie sich die Sprösslinge durch den Kontakt zu den Rentnern hinsichtlich Sprache, Informationsaufnahme und Sozialverhalten weiterentwickeln.

Produziert wird das Format von RedSeven Entertainment, eine Red Arrow Studios Produktionsfirma, im Auftrag von VOX.

Die Doku-Reihe basiert auf dem britischen Hit-Format "Old People's Home for 4 Year Olds" (Altenheim für Vierjährige), für das sich VOX bei Red Arrow Studios International die Rechte sicherte. Die Originalversion, produziert von CPL productions für Channel 4, gewann 2017 zwei bedeutende Preise bei den International Format Awards in Cannes und wurde 2018 bei den Edinburgh TV Awards ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Mediengruppe RTL Deutschland

VOX Kommunikation

Lukas Jahn

Telefon: 0221-456 74409



Magnus Enzmann

Telefon: 0221-456 74407



Fotowünsche:

VOX Bildredaktion

Martina Obermann

Telefon: 0221-456 74273

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell