"Diese Doppelstunde bringt uns wirklich etwas fürs Leben bei!" Der Vertretungslehrer" mit Frank Thelen am Dienstag, den 11.12. um 22:15 Uhr bei VOX

Köln (ots) - Für einige Schüler der Christophorusschule in Königswinter steht eine außergewöhnliche Doppelstunde auf dem Lehrplan - denn jetzt bekommen sie es mit einem besonderen Vertretungslehrer zu tun! Wer das sein wird, darüber können sie vorher nur spekulieren. "Ich erwarte eine ganz besondere Persönlichkeit näher kennenzulernen, die uns eine Doppelstunde fürs Leben bereiten kann", hofft Elena vor dem Unterrichtsbeginn. Und das wird sie! In "Der Vertretungslehrer" (am Dienstag, den 11. Dezember, um 22:15 Uhr bei VOX) wird sie Unternehmer und "Die Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen in der Klasse besuchen, um über das Thema "Deine Zukunft" zu sprechen, das ihm persönlich am Herzen liegt und ihn in seiner Karriere geprägt hat. An seine schulische Laufbahn erinnert er sich allerdings nicht gerne: "Wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, bringt mir das kein Lächeln ins Gesicht. Es war eine harte Zeit, denn mir hat die Antwort darauf gefehlt, wozu ich das mache und warum ich da sitze." Normalerweise versuchen junge Unternehmer, den Technologie-Experten von ihrer Idee zu überzeugen. Dieses Mal aber muss er sich selbst vor einer Gruppe von 18 Schülern beweisen - und findet dabei auch heraus, was die Träume der jungen Generation sind.

Suche nach der eigenen Passion

"Ihr seid bislang ziemlich klar strukturiert durchs Leben gegangen und hattet dabei noch nicht so viele Möglichkeiten, euch auszusuchen was passiert. Aber jetzt nach dem Abitur öffnet sich die Welt für euch. Jetzt ist der wichtigste und magischste Zeitpunkt in eurem Leben. Nehmt es in die Hand und bestimmt es", appelliert Frank Thelen an die Klasse. Dass den Träumen für die eigene Zukunft allerdings oft der falsche Glaube im Weg steht, Geld sei wichtig, weiß auch er: "Ich hatte nicht immer viel Geld. Ich bin in einfachen Verhältnissen groß geworden - aber ich bin immer meiner Passion gefolgt. Ich will den Schülern deshalb bei der Suche nach dem eigenem Lebensglück und der Passion weiterhelfen." Und welchen Lebenstraum würden sich die Schüler erfüllen, wenn sie dafür Frank Thelens Kreditkarte nutzen dürften, die er den Schülern symbolisch in die Hand gibt? Während Ada zum Beispiel davon spricht, die Welt bereisen und Menschen in Entwicklungsländern helfen zu wollen, um wertvolle Lebenserfahrungen zu sammeln, weiß Lukas nicht, ob er dann den Mut hätte, sich seinen Traum von der Musikkarriere zu erfüllen.

Sicherheit oder Freiheit

Was ist den Schülern in ihrem Leben wichtiger - Sicherheit oder Freiheit? Die Klasse muss sich entscheiden. Jacqueline, die auch von ihrer Erfahrung mit Mobbing und Depressionen erzählt, wählt die Freiheit: "Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch und will immer meinen Träumen hinterherjagen." Sie möchte Musicaldarstellerin werden. Louise entscheidet sich wie die Hälfte ihrer Mitschüler für die Sicherheit: "Mit Sicherheit im Rücken fühle ich mich wohler". Und auch Frank Thelen erzählt, wie sich die Entscheidung im Laufe des Lebens ändern kann: "Heutzutage würde ich bei Freiheit stehen, aber ich weiß nicht, ob das immer so gewesen wäre, denn ich hatte auch einmal Existenzängste, da hätte ich mich eher für den Wunsch nach Sicherheit entschieden."

Umgang mit Niederlagen

In seiner Doppelstunde spricht der Unternehmer auch offen über den Umgang mit Niederlagen - wie er von der Schule geflogen ist und von seiner beruflichen Pleite, die ihn hochverschuldet zurückließ. "Ich habe mich vor meinen Eltern geschämt, ich fühlte mich als Versagersohn, der mit einer Million Euro Schulden nach Hause kommt." Aber er hat sich nicht aufgegeben und sich zurückgekämpft. "Es wird auch in eurem Leben bitterböse Rückschläge geben. Macht deshalb etwas, für das ihr brennt. Nur so schafft ihr es in solchen Situationen wieder aus dem Loch", gibt Frank Thelen den Schülern als Rat mit auf den Weg. Das imponiert nicht nur Elena: "Frank ist das beste Beispiel dafür, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Niederlagen ein Mensch einstecken musste, sondern was er daraus gemacht hat."

Ein ganz besonderer Pitch vor dem Löwen

"Der Vertretungslehrer bringt uns wirklich etwas fürs Leben bei und du kannst wirklich nur positive Erfahrungen daraus mitnehmen", findet Philipp bereits in der Fünf-Minuten-Pause, bevor sich die Klasse mit einem besonderen Pitch vor dem Löwen beschäftigt. "Ich wünsche den Schülern, dass sie Mut haben, Entscheidungen zu treffen, die ihr Leben verändern", sagt Frank Thelen, dem die Schüler nun ihre Ideen und Wünsche für ihre eigene Zukunft basteln und präsentieren sollen. Dabei erzählt Louise, dass sie gerne Maschinenbau studieren und Flugzeuge designen möchte, Kristoffer träumt von einer Karriere als international erfolgreiches Model. Daliah lernt seit zwei Jahren japanisch und möchte Produkte aus dem Land der aufgehenden Sonne auch hierzulande vertreiben - dafür möchte sie "International Management" studieren. "Es macht mir viel Spaß und es ist schön zu sehen, wie die Schüler mitmachen. Was mich besonders positiv überrascht hat war, wie offen die Schüler vor der Klasse und vor mir auch über ihre eigenen Probleme sprechen", sagt Frank Thelen.

Mit welchen Deals der "Die Höhle der Löwen"-Investor die Lebensträume einiger Schüler unterstützen möchte und wie die Doppelstunde weiter verläuft, zeigt VOX am Dienstag, den 11. Dezember, um 22:15 Uhr in "Der Vertretungslehrer" mit Frank Thelen.

In der nächsten Folge bittet dann "Die Vertretungslehrerin" und YouTuberin Dagi Bee zum Thema "Hass im Netz" zum Unterricht (Dienstag, 18.12., um 22:15 Uhr bei VOX). Und auch auf vier weitere Folgen können sich die Zuschauer bereits Anfang 2019 freuen: Dann wird - neben weiteren Prominenten - Moderator Thomas Gottschalk als Vertretungslehrer über das Thema "Die Jugend von heute" sprechen, Hundeprofi Martin Rütter beschäftigt sich mit "Körpersprache" und auch die Pilotfolge mit Box-Champion Wladimir Klitschko und dem Unterrichtsfach "Herausforderungen", wird noch einmal zu sehen sein.

