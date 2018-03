Das klingt gut! VOX überträgt die ECHO-Verleihung 2018 am 12.04 und zeigt die 5. Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" ab dem 24.04.

Köln (ots) - Sing meinen Song - Das Tauschkonzert ab 24.04. dienstags um 20:15 Uhr

Bis zu 2,72 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren schalteten im letzten Jahr die 4. Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" ein und bescherten dem Erfolgsformat einen neuen Allzeitrekord von bis zu 16,2 Prozent Marktanteil (14- bis 59-Jährige). In der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer waren es sogar sensationelle 20,3 Prozent für die Musik-Event-Reihe. Ab dem 24. April geht es nun dienstags um 20:15 Uhr mit der 5. Tauschkonzert-Staffel bei VOX weiter.

Mark Forster, der 2017 noch selbst Gast war, kehrt dann mit sechs hochkarätigen Musikern im Gepäck nach Südafrika zurück. Denn er überzeugte im vergangenen Jahr nicht nur mit seinem musikalischen Können und lieferte mit seinen Neuinterpretationen gleich drei Mal den "Song des Abends", sondern stellte bereits am Abend von "The BossHoss" seine Gastgeberqualitäten unter Beweis. Nun führt das beliebte "Hit-Monster", wie er liebevoll von seinen Kollegen genannt wurde, mit neuen Künstlern durch das Tauschkonzert. Ob Schlagerikone Mary Roos, der irische Singer-Songwriter Rea Garvey, Judith Holofernes, Frontfrau von "Wir sind Helden" und jetzt auf Solopfaden unterwegs, Soul-Pop-Sängerin Leslie Clio, "Revolverheld"-Leadsänger Johannes Strate oder "Alphaville"-Weltstar Marian Gold - die Zuschauer dürfen gespannt sein, welche neuen Hits und Ohrwürmer aus der Feder der mit dem Deutschen Fernsehpreis 2014, Bambi 2015, ECHO 2015 und Goldenen Kamera 2018 ausgezeichneten Erfolgsshow entstehen. Absolutes Novum dabei: In der 5. Staffel erweitert sich die Vielfalt der musikalischen Genres noch einmal, denn zum allerersten Mal wird auch der Schlager vertreten sein. Wie werden Mary-Roos-Evergreens aus dem Mund von Judith Holofernes oder Rea Garvey klingen? Wer wagt sich an den massenhaft gecoverten "Alphaville"-Hit "Forever young" und hat damit eine riesige Fallhöhe? Und welche Künstler können am meisten damit überraschen, dass sie für alle Genres offen sind? Auch für den Schlager...

In Social Media wird "Sing meinen Song" während der Ausstrahlung bei Facebook unter https://www.facebook.com/SingMeinenSong.VOX/ und bei Twitter unter dem Hashtag #SingMeinenSong begleitet.

Die neu interpretierten Songs können aber nicht nur in der Sendung gehört werden, denn auch in diesem Jahr wird es wieder ein Album zum Tauschkonzert geben, das ab dem 11. Mai im Handel und auf allen Streaming-Plattformen erhältlich ist. Nach dem Erfolg des Vorgängers "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 4", das mit über 250.000 verkauften Einheiten weit über Platin-Status erreichte, veröffentlicht Music for Millions, das Musiklabel der Mediengruppe RTL, das Album zur 5. Staffel wieder in zwei CD-Varianten, als Deluxe 2-CD-Edition mit allen 42 Tauschsongs und als gekürzte 1-CD-Variante, sowie als Download und im Streaming.

ECHO 2018 am Donnerstag, 12. April um 20:15 Uhr

Am 12. April werden um 20:15 Uhr in der Messe Berlin die erfolgreichsten nationalen und internationalen Musiker zum 27. Mal mit dem Deutschen Musikpreis ECHO ausgezeichnet. Unter dem Motto "Von Musikern für Musiker" startet VOX live in den Award-Abend*. So werden in diesem Jahr verschiedene, hochkarätige Künstler ihre erfolgreichsten Kollegen und Mitstreiter auszeichnen. Doch nicht nur die Preisträger werden den Abend zu einem Highlight machen, auch erstklassige Musik-Acts performen auf der Bühne. So wird Rita Ora auftreten - als Solokünstlerin und im Duett mit Liam Payne. Die beiden eroberten mit ihrem gemeinsamen "Fifty Shades of Grey"-Song "For You" Platz 1 der Charts und werden beim ECHO zum ersten Mal gemeinsam im deutschen Fernsehen performen. Jason Derulo geht in diesem Jahr zur Fußball-WM mit dem Song "Colors" an den Start, er ist für einen ECHO nominiert und gehört außerdem zum Line-up der Live Acts. Auch die derzeit mit 16 Auszeichnungen amtierende ECHO-Queen Helene Fischer wird auf der ECHO-Bühne für jede Menge Herzbeben und Atemlosigkeit sorgen. Wer darf sich in diesem Jahr über die begehrte Auszeichnung freuen? Die Liste der Nominierten finden Sie hier (http://www.echopop.de/fileadmin/echopop/upload/news/2018/ECHO_2018_Nominee-Liste.pdf)

Nova Meierhenrich, Nina Bott und Amiaz Habtu berichten auch in diesem Jahr wieder im Lifestyle- und Celebrity-Magazin "Prominent!" über alles Wissenswerte rund um den ECHO. Im "Prominent! ECHO Spezial" berichten sie bereits um 20:00 Uhr live vom Roten Teppich und zeigen von der Aftershowparty nach der Verleihung alle Highlights der Show sowie Interviews mit den glücklichen ECHO-Gewinnern. Und auch "Shopping Queen" ist von Montag, 09.04., bis Freitag, 13.04. um 15 Uhr im ECHO-Fieber. Die "Shopping Queens" Anja (30, Redakteurin), Carolin (40, Medizinpädagogin), Rita (54, Kundenbetreuerin), Maxi (43, Yogalehrerin) und Fenna (27, Bankkauffrau) legen sich in dieser besonderen Woche mächtig ins Zeug. "Chartbreaker - Lande mit deinem Outfit auf der Echo-After-Show-Party einen Hit", lautet das Motto. Die Gewinnerin erhält nicht nur 1.000 Euro Siegprämie, sondern auch begehrte Tickets für die ECHO-Verleihung inklusive Aftershowparty. Mit jeweils vier Stunden Zeit und 500 Euro in der Handtasche shoppen sich die Queenies von Montag bis Freitag durch die Geschäfte in Karlsruhe. Bei ihren Shoppingtrips werden die Kandidatinnen von VOX-Liebling und Styling-Kritiker Guido Maria Kretschmer aus dem Off begleitet. Wer stylt seinen ECHO-Look gekonnter als die Stars und bekommt die "Shopping Queen"-Krone verliehen?

*nur durch Werbepausen entsteht bei der Live-Ausstrahlung später eine zeitliche Verschiebung

