Auf geht's zum "ersten Mahl"! Start der neuen Dating-Doku "First Dates - Ein Tisch für zwei" mit Roland Trettl am 5. März um 18 Uhr bei VOX

Köln (ots) - Gastronom, Sternekoch und Weltenbummler Roland Trettl begibt sich in der VOX-Dating-Doku "First Dates - Ein Tisch für zwei" ab dem 5. März immer montags bis freitags um 18 Uhr auf eine neue Mission: In seinem einzigartigen "First Dates"-Restaurant in Köln begrüßt er Singles aus ganz Deutschland, die alle auf der Suche nach der großen Liebe sind. Im Restaurant treffen die einsamen Herzen zum ersten Mal aufeinander und können sich bei einem gemeinsamen Dinner kennenlernen. In jeder Folge lassen sich vier Paare auf ein Blind-Date ein. Und die Chancen, dass sich die Liebessuchenden etwas zu sagen haben, stehen gut, denn die Paare wurden anhand von Vorlieben und Abneigungen ausgewählt. Während sich die Restaurant-Gäste in ungestörter Atmosphäre unterhalten, erleben die Zuschauer jede Reaktion, jeden Blick und jede Bewegung hautnah mit - bis die Singles am Ende entscheiden: Möchten sie ein zweites Dates oder trennen sich ihre Wege?

Schon in der allerersten Folge am 5. März um 18 Uhr bei VOX lassen die Singles nichts anbrennen:

Petra aus Kiel und Benno aus Potsdam

Die lebenslustige Petra freut sich schon auf ihr Blind Date und weiß noch nicht, was sie gleich erwartet. "Ich bin heute hier, weil ich die Hoffnung habe, vielleicht doch noch den Richtigen fürs Leben zu finden, der mich so liebt, wie ich bin", erzählt die 57-Jährige. An der Restaurant-Bar wartet sie gemeinsam mit Gastgeber Roland Trettl auf ihr unbekanntes Date. Als der 62-jährige Benno auf Petra trifft, ist er sofort begeistert: "Als ich die Frau gesehen habe, habe ich gleich gesagt 'Wow, das ist sie'." Eine kleine Sorge hat der Rentner jedoch: "Ich hoffe, dass sie mit meinen Tattoos klarkommt. Das sind meine Jugendsünden." Doch Petra scheinen die Tattoos alles andere als abzuschrecken: "Der erste Eindruck von Benno war sehr sympathisch. Er wirkte sehr interessant. Allein durch die Tattoos konnte man sich schon vorstellen, dass eine ganze Lebensgeschichte dahintersteckt." Aber ob sich der erste Eindruck bei ihrem gemeinsamen "First Dates"-Dinner bestätigen wird?

Armir aus Dessau-Roßlau und Nico aus Erfurt

"Ich bin der Typ, den man mit nach Hause nehmen und seiner Mutter vorstellen kann", sagt der 22-jährige Armir über sich selbst. Sein Date mit dem 23-jährigen Nico läuft gut, die beiden verstehen sich auf Anhieb. "Er ist auf jeden Fall mein Typ", schwärmt Nico, dessen längste Beziehung bis jetzt nur drei Monate hielt. "Willst du später mal Kinder haben?", will Student Armir von ihm wissen. "Früher hab ich gesagt nein. Aber wenn es sich ergibt und man auch wirklich einen Partner hat, dann ja", erklärt der Erfurter. Nach einem schönen Date wird es jedoch höchste Zeit für Klartext: Wie sympathisch finden sich die beiden wirklich und wollen sie sich tatsächlich wiedersehen?

Laura aus Ratingen und Boris aus Köln

Single Laura betritt das "First Dates"-Restaurant noch vor ihrem Date Boris. An der Bar wartend will Gastgeber Roland Trettl von der 27-Jährigen wissen, welcher Typ Mann durch die Restauranttür kommen müsste. "Ich wünsche mir jemanden wie meinen Vater, charakterlich zumindest", sagt die Erzieherin überzeugt. Ob Boris ihren Ansprüchen gerecht wird? Während des Dinners will der Funke noch nicht so richtig überspringen. "Stille", stellt Laura am Tisch fest. "Ja, aber man muss diese Stille auch mal zusammen aushalten können", findet der 33-jährige Boris und ist dabei merklich nervös. "Wir können ja gleich mal die Rechnung kommen lassen oder so", ergänzt der Kölner. Nach ihrem Date werden die beiden gemeinsam befragt: Gibt es ein zweites Treffen? "Ich finde schon, dass man sich noch mal wiedersehen sollte. Vielleicht entwickelt sich dann noch was", meint Boris. Aber ob auch Laura so optimistisch ist?

Cliff aus Berlin und Bianca aus Schwarzheide

"Wenn ich mir meine Traumfrau vorstelle, dann ist sie blond mit blauen Augen", sagt der 33-jährige Cliff. Als er sein Date, die schwarzhaarige Bianca erblickt, ist er vorerst zurückhaltend. "Ich hab deinen Namen vergessen, wie war der nochmal?", fragt Bianca nach wenigen Minuten des Kennenlernens. Später gesteht Cliff lachend vor der Kamera: "Ich hatte ihren auch vergessen. Ich wollte dann eigentlich direkt fragen, wie ihr Name ist, aber das ist mir zu peinlich gewesen." Während Cliff und Bianca am Tisch ihr Essen genießen, beobachtet Roland Trettl das Geschehen gemeinsam mit Kellnerin Mariella aus der Ferne. "Er ist sehr cool. Vielleicht ein bisschen over-cool", findet der Spitzenkoch. Doch plötzlich überrascht Cliff sein Date Bianca mit einer selbstgebastelten Rose. "Magst du Rosen?", will er noch von ihr wissen, bevor er ihr die kleine Blume aus Schokoriegel-Papier überreicht. "Das ist die schönste Rose, die ich jemals bekommen habe", schwärmt Bianca. Aber ob die Rosenaktion auch für ein zweites Date reichen wird?

Bei welchen Paaren der Funke überspringt und wer von ihnen ein zweites Date will, sehen die Zuschauer am Montag, 5. März um 18 Uhr in der ersten Folge "First Dates - Ein Tisch für zwei" mit Gastgeber Roland Trettl bei VOX.

Pressekontakt:

Mediengruppe RTL Deutschland

VOX Kommunikation

Magnus Enzmann

Telefon: 0221-456 74407



Karina Heinz

Telefon: 0221-456 74409



Fotowünsche:

VOX Bildredaktion

Marie-Theres Gühmann

Telefon: 0221-456 74270

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell