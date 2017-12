Hungrig auf mehr! "Grill den Profi" geht bei VOX in die zweite Staffel

Köln (ots) - Nach acht hitzigen Folgen hieß es am gestrigen Sonntag (3.12.) zum vorerst letzten Mal: "Grill den Profi"! Doch schon jetzt steht fest: VOX hat die Koch-Show noch lange nicht satt. Auch im Frühjahr 2018 können sich die VOX-Zuschauer wieder auf glühende Herdplatten und hitzige Kämpfe am Kochtopf freuen. Moderatorin Ruth Moschner begrüßt dann die Profi-Köche Nelson Müller, Ali Güngörmüs und Roland Trettl in der "Grill den Profi"-Küche. In neun frischen Folgen muss jeder der drei Koch-Giganten erneut beweisen, dass er auch spontan und unter Zeitdruck gegen hochmotivierte Promi-Gegner zu Höchstleistungen am Herd auflaufen kann. Denn die prominenten Hobbyköche haben zwei entscheidende Vorteile: Sie zaubern nicht nur ihr Lieblingsgericht, ihre Kochkünste werden auch von einem erstklassigen Koch-Coach beäugt und dirigiert.

Am Ende jeder Kochrunde müssen Profi und Promi dann die feinen Geschmacksnerven des eingespielten Jury-Trios in Ekstase versetzen. Manager und Genießer Reiner Calmund, Sterneköchin Maria Groß und Star-Sommelier Gerhard Retter vergeben Punkte für Impro-Gang, Vorspeise, Hauptgericht und Dessert und entscheiden so, ob Profi oder Promi in Deutschlands härtester Koch-Show triumphieren und ein Preisgeld für den guten Zweck absahnen kann. Wichtige Extrapunkte können die Koch-Kontrahenten bei "Grill den Profi" außerdem bei den Küchen-Competitions in einem Mix aus Geschicklichkeit, Wissen und Strategie sammeln.

