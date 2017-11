Gib mir fünf! VOX-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" geht 2018 mit den bewährten Investoren in eine neue Staffel

Köln (ots) - Die laufende vierte Staffel "Die Höhle der Löwen" erzielt bei VOX einmal mehr neue Quoten-Rekorde: Mit Marktanteilen von bis zu 16,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen verteidigt die Gründer-Show ihren Titel als erfolgreichste Primetime-Eigenproduktion in der fast 25-jährigen Geschichte von VOX. Schon jetzt steht darum fest: Auch 2018 können sich die Zuschauer auf löwenstarke Pitches zur besten Sendezeit freuen. Im nächsten Jahr öffnet sich "Die Höhle der Löwen" dann bereits in der fünften Staffel für wagemutige Gründer, die mit Hilfe der Investoren eine steile Unternehmer-Karriere starten wollen. Als "Löwen" sind erneut Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Dagmar Wöhrl dabei, Judith Williams und Dr. Georg Kofler teilen sich ihren Platz in der Gründer-Show im nächsten Jahr abwechselnd.

Alle Erfinder und Gründer, die 2018 mit Hilfe eines "Löwen" zum Jahr ihres unternehmerischen Durchbruchs machen wollen, können sich schon jetzt für die fünfte Staffel per Mail an hoehlederloewen@vox.de bewerben. Wer macht in Staffel 5 den Deal seines Lebens?

Zunächst können sich alle "Die Höhle der Löwen"-Fans aber auf das Finale der vierten Staffel freuen. Am nächsten Dienstag (21.11.2017 um 20:15 Uhr bei VOX) treten dann ein letztes Mal in diesem Jahr innovative Jungunternehmer vor die Investoren: Unter anderem will dann der Tüftler Detlev Sommer mit seiner Erfindung "Fenster-Schnapper" Einbrecher vertreiben und die "Löwen" für sich gewinnen. Außerdem betreten die Cousins Andreas und Waldemar Wegelin die "Höhle": Sie haben das Spirituosen-Start-up "Tastillery" gegründet und hoffen damit den Geschmack der Investoren zu treffen.

Pressekontakt:

Mediengruppe RTL Deutschland

VOX Kommunikation

Magnus Enzmann

Telefon: 0221-456 74407



Fotowünsche:

VOX Bildredaktion

Martina Obermann

Telefon: 0221-456 74273

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell