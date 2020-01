Deutscher Raiffeisenverband

Internationale Grüne Woche 2020: Raiffeisen-Genossenschaften laden Besucher noch mehr zum Mitmachen ein

Die Vielfalt der ländlichen Genossenschaften hautnah: Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) setzt in diesem Jahr auf dem ErlebnisBauernhof der Internationalen Grünen Woche die Raiffeisen-Unternehmen neu in Szene. Der Messestand lädt die Besucher in allen Bereichen zum Mitmachen ein. Ein Schwerpunkt des Messeauftrittes liegt auf der Frage, wie digital gesteuerte Düngung zum Klimaschutz beiträgt. Klimafreundlichkeit ist ein wichtiges Anliegen der rund 2.000 im DRV organisierten Unternehmen: In einem Maßnahmenpaket zum Klimaschutz haben sie jüngst dargestellt, wie Genossenschaften im Grünen Sektor bis zum Jahr 2030 schrittweise rund 10 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einsparen wollen.

Moderne Düngung - gestützt durch Satelliten und Sensoren

Zum zweiten Mal gibt die genossenschaftliche Warenwirtschaft Einblick in ihr Tätigkeitsfeld und zeigt, wie Pflanzen besser mit Nährstoffen versorgt werden: Satelliten und Sensoren machen es möglich, dass jede Pflanze so viele Nährstoffe bekommt wie sie benötigt. Die Genossenschaften leisten damit einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz und unterstützen ihre landwirtschaftlichen Mitglieder und Kunden bei der Einführung dieser Innovation. Auf einem Schlepper mit angebautem Sensor können die Messebesucher die Perspektive des Landwirts einnehmen und virtuell Dünger ausbringen.

Komplettiert wird die Einheit Schlepper und Sensor durch einen Sentinel-2-Satelliten aus dem Kopernikus-Programm, der vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zur Verfügung gestellt wird. Gefördert wird das Modul durch die fünf im DRV organisierten Hauptgenossenschaften AGRAVIS Raiffeisen AG, BayWa AG, Raiffeisen Waren GmbH, Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG und ZG Raiffeisen eG.

Moderner Tiertransport

"Wir transportieren Tierschutz" - unter diesem Motto steht der begehbare Tiertransporter für die Messebesucher zum Perspektivwechsel bereit. Damit bieten die Raiffeisen-Unternehmen Transparenz und engagieren sich aktiv in der gesellschaftspolitischen Diskussion über moderne Nutztierhaltung. Der Tiertransporter wird von der Viehvermarktung Walsrode-Visselhövede eG bereitgestellt.

Milchprodukte für Gesundheit und Fitness

"Wir sind die Milch-Macher!" - so präsentiert sich die genossenschaftliche Molkereiwirtschaft und stellt den Rohstoff Milch und dessen Bedeutung für eine gesunde und ausgewogene Ernährung in den Mittelpunkt. Die Messebesucher erfahren nicht nur viel rund um die genossenschaftliche Milchwirtschaft und innovative Milchprodukte, sie können außerdem auf einem Fitnessfahrrad ihre Konstitution testen und Preise gewinnen. Ein Memoryspiel mit Motiven aus Milchviehhaltung und Molkereiwirtschaft bieten Jung und Alt die Möglichkeit, das Erinnerungsvermögen unter Beweis zu stellen. Unterstützt wird der Messeauftritt unter anderen durch die Mitgliedsunternehmen der Interessengemeinschaft genossenschaftliche Milchwirtschaft.

Junge Botschafter Raiffeisens

Der DRV-Messestand lebt vom persönlichen Austausch mit den Besuchern. Deshalb wird der Raiffeisenverband von rund 40 jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Mitgliedsunternehmen unterstützt. Diese GENOscouts reisen aus ganz Deutschland eigens nach Berlin, um den Messebesuchern von den Besonderheiten ihrer Region und ihrer Genossenschaft zu berichten. Sie sind Botschafter der Raiffeisen-Idee und des ländlichen Raums in der Großstadt. Erneut haben die genossenschaftlichen Akademien vorab Qualifizierungen zum GENOscout angeboten, die durch die Raiffeisen-Stiftung gefördert wurden.

Über den DRV

Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 2.024 DRV-Mitgliedsunternehmen in der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 63,6 Mrd. Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der Genossenschaften.

