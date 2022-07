BURGER KING Deutschland GmbH

The Future of Fast Food: Die Plant-based Revolution

Beef- oder Plant-based Burger? Burger King® Deutschland lässt seinen Gästen die freie Wahl.

Revolutionärer Schritt im Fast Food: Alle Beef-Burger bei Burger King® in Deutschland ab jetzt wahlweise mit Plant-based oder Beef-Patty.

Keine Kompromisse im Geschmack: 0 % Fleisch. 100 % Geschmack.

Seit 1997: Burger King® treibt Erfolgsstrategie und Vorreiterrolle im Bereich Plant-based voran.

Seit jeher setzt Burger King® Maßstäbe bei Burgern mit pflanzenbasierten Pattys. Im Home of the Whopper® findet jede*r das Passende - ganz gleich ob Fleischliebhaber*in, Flexitarier*in, Vegetarier*in oder Veganer*in. Ab sofort sind in allen teilnehmenden deutschen Restaurants fast alle Burger auch als Plant-based Variante erhältlich - von Whopper®, Cheeseburger und Hamburger über X-tra Long Chili Cheese bis hin zum Big King. Damit revolutioniert Burger King® die Systemgastronomie und setzt ein Zeichen für mehr geschmackliche Vielfalt - denn so viel Plant-based unter einem Dach gab es noch nie.

"Die Supermärkte sind längst voller pflanzenbasierter Ersatzprodukte und mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland ernährt sich flexitarisch. Dass Plant-based auch bei Fast Food funktioniert, stellen wir seit 1997 immer wieder aufs Neue unter Beweis", sagt Klaus Schmäing, Director Marketing der BURGER KING Deutschland GmbH. Vor mittlerweile 25 Jahren hat Burger King® mit dem Veggie KING seinen ersten pflanzenbasierten Burger entwickelt. "Und auch heute sind wir es, die den nächsten bahnbrechenden Schritt gehen, der die Branche verändern wird."

Echter flame-grilled Geschmack für alle

Burger King® verfolgt ein klares Ziel: Für jeden Geschmack das Passende anbieten. Die Frage, welche Beef-Burger es mit Plant-based Patty gibt oder nicht, stellt sich dabei aber nicht mehr. Ab sofort können Burger King® Gäste deutschlandweit frei wählen, ob sie ihren Burger lieber mit flammengegrilltem Plant-based oder Beef-Patty bestellen wollen. Damit finden nun alle, egal ob sie sich flexitarisch, vegetarisch oder vegan ernähren, eine noch größere Auswahl an Plant-based Produkten. Burger King® setzt in seiner Erfolgsstrategie voll auf Plant-based und macht allen die Produkte einfach zugänglich. Darum werden die Plant-based Burger zum gleichen Preis wie ihre Varianten mit Fleisch angeboten.

Gemeinsam mit seinem langjährigen Kooperationspartner The Vegetarian Butcher(TM) hat Burger King® pflanzenbasierte Pattys entwickelt, die nicht nur aussehen wie Fleisch, sondern auch danach schmecken: 0 % Fleisch. 100 % Geschmack. - natürlich wie alle Speisen ohne die Zusatzstoffe Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker. Die beiden Partner setzen mit der großen Plant-based Produktvielfalt nun erneut neue Standards für die gesamte deutsche Systemgastronomie.

Vom Burger König zum Plant-based Revolutionär

Nach der Einführung des Veggie KING 1997 in Deutschland entwickelte sich Burger King® in den letzten Jahren zum absoluten Plant-based Revolutionär und führte den Plant-based Whopper® (2019) und die ersten pflanzenbasierten Nuggets (2020) in der deutschen Systemgastronomie ein. 2021 sorgte das weltweit erste Plant-based Burger King® Restaurant in Köln national wie international für immenses Aufsehen. Um das Thema Fleischalternativen zu fördern, engagiert sich Burger King® seit 2021 als erstes systemgastronomisches Mitglied im Bundesverband für alternative Proteinquellen (BALPro). Einen weiteren absoluten Meilenstein setzte Burger King® mit der ersten V-Label-Lizenzierung von ProVeg Deutschland in der deutschen Gastronomie. Seitdem bietet das V-Label allen Veganer*innen klare Orientierung bei der Burger-Wahl. Zum Veganuary 2022 brachte Burger King® zum ersten Mal ein ausschließlich veganes Aktionsprodukt in die Restaurants und im Mai zeichnete die Tierschutzorganisation PETA Deutschland den Plant-based Long Chicken® als besten veganen Chicken-Burger mit dem Vegan Food Award 2022 aus.

"Wir wollen Fast Food in Deutschland grundlegend verändern- eben revolutionieren. Dazu zählt, dass guter Geschmack nicht von der Proteinquelle abhängen soll. Bei uns haben die Gäste daher die freie Wahl - und das erwarten sie auch von einer globalen Marke", so Klaus Schmäing. "Mit der größten Produktvielfalt und dem besten Geschmackserlebnis sind wir Marktführer bei pflanzenbasiertem Fast Food in Deutschland. Plant-based ist ein wichtiger Bestandteil unserer Erfolgsstrategie und diese setzen wir auch zukünftig konsequent fort."

