Closed Loop: Simulation, Planung und Management in der digitalen Fabrik

Die Fabrik der Zukunft ist digital und setzt auf integrierte statt auf Insellösungen. Die Softwareunternehmen DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) und iTAC Software AG ( www.itacsoftware.com) haben einen ganzheitlichen Digitalisierungsansatz für mehr Effizienz, Flexibilität und Qualität in der Fertigung entwickelt. In dem Closed-Loop-Modell sind Simulation, APS und MES/MOM eng miteinander verzahnt und interagieren miteinander. So können zum Beispiel Fertigungsprozesse durchgängig optimiert werden. Zugleich können Kosten und Risiken minimiert werden.

Ein Element des ganzheitlichen Digitalisierungsansatzes ist der digitale Zwilling. Mit der von DUALIS angebotenen 3D-Simulationsplattform Visual Components können Anwender digitale Zwillinge ihrer gesamten Produktion erstellen und Material- und Prozessabläufe simulieren. So lassen sich Systeme, Komponenten und Prozesse vor dem Praxiseinsatz testen, "Was-wäre-wenn"-Szenarien durchspielen und Fehler minimieren.

Auf Basis dieser Simulationsergebnisse kann mit dem Advanced Planning and Scheduling System (APS) GANTTPLAN von DUALIS ein Modell für eine realistische Produktionsplanung erstellt werden. Das APS führt eine abteilungsübergreifende Planung durch und berücksichtigt die gesamte Wertschöpfungskette.

Gleichzeitig werden die Daten aus dem digitalen Zwilling direkt an das Manufacturing Operations Management System iTAC.MOM.Suite der iTAC Software AG übergeben. Dieses bildet die notwendige Schnittstelle zwischen Produktion und IT-Systemen und ermöglicht eine Echtzeitüberwachung der Produktionsprozesse. Kennt das MOM den aktuellen Zustand, kann das APS die Zukunft präzise berechnen.

Dies kennzeichnet den Closed-Loop-Ansatz: Die realen Daten aus dem MOM- und APS-System werden zur kontinuierlichen Optimierung der Prozessabläufe an die Simulation zurückgesendet. Veränderungen von Kennzahlen und Durchsätzen können dann eingesehen und bewertet werden.

