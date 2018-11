Zusammenarbeit Deutsche Umwelthilfe und Rapunzel: HAND IN HAND-Fonds für öko-soziale Projekte weltweit

Rapunzel und Deutsche Umwelthilfe (DUH) arbeiten seit 20 Jahren im HAND IN HAND-Fonds zur Förderung öko-sozialer Projekte weltweit erfolgreich zusammen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/69285 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte... mehr Bild-Infos Download

Legau (ots) - Verschiedene Medien berichten aktuell, dass Rapunzel ein "Geldgeber" der Deutschen Umwelthilfe (DUH) sei. Diese Aussage, die immer wieder im Zusammenhang mit dem Thema "Diesel-Fahrverbote" fällt, ist falsch. Vielmehr arbeiten Rapunzel und die DUH seit 20 Jahren im HAND IN HAND-Fonds zur Förderung öko-sozialer Projekte weltweit erfolgreich zusammen.

Seit seiner Gründung 1998 hat dieser Fonds bis heute bereits 327 Projekte in 55 Ländern mit einer Summe von 1,4 Mio. Euro unterstützt. Alle Gelder, die Rapunzel an die DUH überweist, gehen zu 100 Prozent in den HAND IN HAND-Fonds und von dort zu 100 Prozent an die Projekte. Sowohl Rapunzel als auch die DUH verwenden keine Gelder für die Verwaltung des Fonds, sondern ermöglichen, dass das Geld direkt und ohne Abzug bei den Projekten ankommt.

Rapunzel ist der größte Spender des HAND IN HAND-Fonds. Die Höhe bemisst sich aus dem Einkaufswerts von Rohwaren, die Rapunzel direkt von seinen Fairhandels-Partnern im HAND IN HAND-Programm bezieht. Nur ein kleiner Teil erfolgt durch private Zuwendungen an den öffentlich bekannten und durch die DUH transparent verwalteten Fonds.

Diese Form der Zusammenarbeit hat Rapunzel gewählt, um unabhängig von wirtschaftlichen Firmeninteressen Gelder an Projekte vergeben zu können. Alle geförderten Projekte sind mit Summen unter https://www.rapunzel.de/hand-in-hand-fonds.html einsehbar.

Der HAND IN HAND-Fonds fördert ökologische und soziale Projekte in Asien, Lateinamerika und Afrika. Ob Ökologischer Landbau, Frauenprojekte, Umweltbildung, Zugang zu sauberem Wasser, Wiederaufforstung oder Meeresschutz - der Fokus liegt auf kleineren Vor-Ort-Initiativen, denen auf unbürokratische Weise Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht wird. Seit über 20 Jahren unterstützt Rapunzel damit langfristig und verlässlich erfolgreiche Entwicklungsarbeit.

