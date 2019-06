Information Services Group, Inc. (ISG)

Deutsche Unternehmen modernisieren ihre bereits vorhandenen Social Collaboration-Werkzeuge

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Neue ISG Provider Lens(TM)-Studie stellt fest: Unternehmen fällt es schwer, den Einsatz neuer Social Collaboration-Produkte zu rechtfertigen und diese zu integrieren.

Deutsche Unternehmen sind derzeit dabei, ihre traditionellen Intranet-Lösungen zu modernisieren. Deshalb suchen sie nach Wegen, wie sie mit der vorhandenen Technologie erweiterte digitale Arbeitsplatz-Services (Digital Workplace Services) bereitstellen können. Dies zeigt eine neue Studie der ISG Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.

Der Anbietervergleich ISG Provider Lens(TM) 2019 "Social Business Collaboration - Services & Solutions" für Deutschland stellt fest, dass deutsche Unternehmen dabei sind, ihre Social Collaboration-Lösungen zu verbessern und auszubauen. Dabei konzentrieren sie sich jedoch mehr darauf, bestehende Werkzeuge zu modernisieren als neue Produkte für die Zusammenarbeit im Team einzuführen.

Zudem sind deutsche Unternehmen im Social Collaboration-Umfeld mit weiteren Herausforderungen konfrontiert, so die Studie. Zwar hätten die Anbieter zahlreiche Collaboration-Werkzeuge für den Unternehmenseinsatz im Programm. Doch haben laut ISG-Studie deutsche Anwenderunternehmen Schwierigkeiten, diese Lösungen mit ihren übergeordneten Organisationszielen in Einklang zu bringen. Vor allem falle es einer Reihe von Unternehmen schwer, die Sicht der IT-Abteilung auf Social Collaboration mit den Bedürfnissen der Mitarbeiter und des Business unter einen Hut zu bringen.

Hinzu komme, dass es für deutsche Unternehmen derzeit noch schwierig sei, einen Geschäftsnutzen aus dem Einsatz der Social Collaboration-Werkzeuge zu ziehen. Während die Anbieter ein höheres Mitarbeiterengagement als Mehrwert herausstreichen, können viele Unternehmen diesen Aspekt jedoch oft nicht in einen messbaren Geschäftsnutzen überführen, so die Studie.

"Einige deutsche Unternehmen bewerten die Einführung von Social Collaboration-Werkzeugen als Großvorhaben, von dem ein erheblicher Bedarf an Change-Management und Team-Coaching ausgeht", sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei ISG DACH. "Diese Herausforderungen zeigen, dass die Lösungsanbieter auf dem deutschen Markt Werkzeuge anbieten müssen, deren Geschäftsnutzen sich schnell errechnen lässt. Denn deutsche Unternehmen wünschen Lösungen, die ein Minimum an Training benötigen und sich schnell einführen lassen."

Darüber hinaus stellt die ISG-Studie einen starken Wettbewerbsdruck auf dem deutschen Social Collaboration-Markt fest. Insbesondere sind viele der bisherigen Spezialisten dabei, ihr Portfolio zu erweitern, um sich gegenüber den übrigen Anbietern Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Die Studie empfiehlt Unternehmen, die neue Social Collaboration-Werkzeuge einsetzen wollen, die Entscheidung darüber nicht allein der IT-Abteilung zu überlassen. Stattdessen sollten die Unternehmen die konkreten Arbeitsweisen und die demografische Zusammensetzung der Belegschaft ins Zentrum der Überlegungen stellen.

"Die IT-Abteilung wählt oft eine Lösung, die sich einfach mit dem Rest des geschäftlichen Ökosystems integrieren lässt", sagt Spiegelhoff. "Allerdings bieten Lösungen, die sich am besten mit bereits existierenden Systemen integrieren lassen, oft nicht jene Collaboration-Funktionen, welche die Mitarbeiter erwarten oder welche messbaren Nutzen für das Business bringen."

Die ISG Provider Lens(TM)-Studie hat die Fähigkeiten von 46 Anbietern in drei Quadranten untersucht: "Enterprise Social Collaboration Solutions", "Enterprise Social Collaboration Consulting and Integration" sowie "Social Media Management Solutions".

Als Leader hat der ISG-Anbietervergleich in zwei Quadranten Atos identifiziert. Weitere Leader in jeweils einem Quadranten sind Accenture, Axians, Capgemini, Communardo, COYO, Facelift, Hootsuite, IBM, Khoros, Microsoft, Salesforce, Sprinklr, T-Systems and United Planet.

Die Studie ISG Provider Lens(TM) 2019 "Social Business Collaboration - Services & Solutions Report" in Deutschland ist für ISG Insights(TM)-Abonnenten sowie für den einmaligen Direktkauf auf der folgenden Website erhältlich: https://research.isg-one.com/reportaction/Quadrant-SBC-Germany-2019/Marketing.

Über ISG Provider Lens(TM)

Die Studienreihe ISG Provider Lens(TM) Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa und Lateinamerika sowie in den USA, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Skandinavien, Brasilien und Australien/Neuseeland. Zusätzliche Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite: https://isg-one.com/research/isg-provider-lens.

Die ISG Provider Lens(TM)-Serie ergänzt die ISG Provider Lens Archetype-Studien, die als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente bewerten.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (ISG), (NASDAQ: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 700 Kunden, darunter mehr als 70 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren auf Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.isg-one.com und www.isg-one.de

Sollten Sie keine Zusendung von Pressemitteilungen von ISG Information Services Group mehr wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff "LÖSCHEN" an mlongo@palmerhargreaves.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/454165/ISG_Logo.jpg

Pressekontakt:

Philipp Jaensch

ISG

+49 151 730 365 76

philipp.jaensch@isg-one.com



Matthias Longo

Palmer Hargreaves für ISG

+49 152 341 464 63

mlongo@palmerhargreaves.com

Original-Content von: Information Services Group, Inc. (ISG), übermittelt durch news aktuell