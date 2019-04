Information Services Group, Inc. (ISG)

Deutsche Unternehmen setzen bei Salesforce-Anwendungen und -Implementierungen verstärkt auf Service-Anbieter

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Eine neue ISG Provider Lens(TM)-Studie verzeichnet eine zunehmende Konsolidierung von Salesforce-Anwendungen über das gesamte Unternehmen hinweg

Die großen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland halten verstärkt Ausschau nach Anbietern, die sie bei der Konsolidierung ihrer Salesforce-Anwendungen unterstützen können und ihnen dabei helfen, diese Salesforce-Systeme mit den sich fortlaufend ändernden Produkten im Unternehmen zu integrieren. Dies meldet ein heute erscheinender Forschungsbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden, globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.

Dem ISG Provider Lens(TM) "Salesforce Ecosystem Germany 2019" zufolge rollen immer mehr Großunternehmen und Mittelständler Salesforce-Produkte unternehmensweit aus. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Integrations-Services durch auf Salesforce spezialisierte Anbieter. Viele Unternehmen wollen der Studie zufolge zudem die vielen unterschiedlichen Salesforce-Anwendungen konsolidieren, die sie über die Jahre in separaten Abteilungen installiert haben.

"Die Verfügbarkeit erfahrener Implementierungspartner ist zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für den produktiven Salesforce-Einsatz geworden", sagt Johanna von Geyr, Partner bei ISG Germany.

Die ISG-Studie hat zwei Arten von Anbietern identifiziert, die Unternehmen bei ihren Salesforce-Anwendungen und -Implementierungen unterstützen. Zum einen oft weltweit agierende Anbieter mit einem starken Fokus auf Systemintegration und Salesforce-Produkte, zum anderen in der Regel kleinere Provider, die Kernfunktionen von Salesforce in den Vordergrund rücken und zumeist einen agilen Implementierungsansatz verfolgen.

Deutsche Unternehmen bevorzugen bei Salesforce oft Implementierungspartner, die auch vor Ort in Deutschland über starke personelle Ressourcen verfügen. Zum Zuge kommen deshalb oft regionale IT-Serviceanbieter, die sowohl die lokalen als auch die globalen Anforderungen der Kunden erfüllen können, so die ISG-Studie.

Der ISG Provider Lens(TM) "Salesforce Ecosystem Germany 2019" untersuchte die Fähigkeiten von 19 Providern, die Support bei der Salesforce Sales Cloud und der Salesforce Service Cloud anbieten. Der Anbietervergleich führt Accenture, Bluewolf, Capgemini, Deloitte, Deutsche Telekom, Infosys, NTT DATA und PwC als Leader auf.

Darüber hinaus untersuchte die ISG-Studie Apps, die über den Salesforce AppExchange Store erhältlich sind, und empfiehlt 20 Apps für den branchenübergreifenden Einsatz, zehn Apps für Unternehmen im Gesundheitswesen sowie zehn Apps für Industriefertiger.

Eine bearbeitete Version der Studie ist bei Mindtree erhältlich.

Der ISG Provider Lens(TM) "Salesforce Ecosystem Germany 2019" ist für "ISG Insights(TM)"-Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website verfügbar.

