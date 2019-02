Information Services Group, Inc. (ISG)

ISG startet weltweite Studie zu Rechenzentrums-Services für die Private und Hybrid Cloud

ISG Provider Lens(TM) wird Anbieter beleuchten, die traditionelle Rechenzentren mit neuen Ansätzen herausfordern

Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein weltweit führendes Marktforschungs- und Beratungshaus im Informationstechnologie-Segment, hat eine neue Studie gestartet, die den globalen Markt für Dienstleistungen und Lösungen von Rechenzentren im Bereich Private und Hybrid Cloud unter die Lupe nimmt.

Die Ergebnisse werden in einem umfassenden ISG Provider Lens(TM)-Anbietervergleich mit dem Titel "Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions 2019" veröffentlicht, der im kommenden Juli erscheinen soll. Gewerbliche Einkäufer können die Studienergebnisse nutzen, um ihre aktuelle Beziehung mit Anbietern zu überprüfen und potenziell neue Möglichkeiten in den Blick zu nehmen. Zugleich können ISG-Berater die Ergebnisse nutzen, um den Kunden ihres Unternehmens geeignete Anbieter zu empfehlen.

"Viele Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, ihre Workloads in eine Private oder Hybrid Cloud zu verlagern", sagt Esteban Herrera, Partner und Leiter von ISG Research weltweit. "Mithilfe unserer Studie sind Kundenunternehmen in der Lage, die besten Einkaufsentscheidungen nach ihren speziellen Anforderungen zu treffen."

ISG wird mehr als 260 Technologie- und Serviceanbieter befragen, die Rechenzentrumsprodukte oder -dienstleistungen im Bereich Private und Hybrid Cloud anbieten. Gemeinsam mit ISG-Beratern untersucht das ISG-Forschungsteam den Markt im Rahmen von sieben unterschiedlichen Kategorien, welche die am häufigsten nachgefragten Produkte und Dienstleistungen abdecken. Miteinfließen wird dabei die Erfahrung von ISG aus der direkten Zusammenarbeit mit ihren Geschäftskunden. Die folgenden sieben Kategorien werden beleuchtet und die Anbieter entsprechenden Quadranten zugeordnet:

- Managed Services - Private and Hybrid Cloud Solutions , einschließlich fortlaufender Managed Services für die Infrastruktur von Rechenzentren, inklusive Server, Middleware, Speicher und andere Komponenten - Managed Hosting - Private and Hybrid Cloud Solutions darunter Standalone- und auf Großunternehmen ausgerichtete Hosting-Lösungen auf den eigenen Systemen des Anbieters - Managed Security Services - Private and Hybrid Cloud Solutions , einschließlich Beratung, Schulung, Integration, Wartung und anderer sicherheitsrelevanter Dienstleistungen - Managed Containers as a Service , einschließlich der Orchestrierung von Containers-as-a-Service für Anwendungen, Daten, Sicherheit und Infrastrukturen - Colocation Services, darunter die Untersuchung von Anbietern, die den professionellen und standardisierten Rechenzentrumsbetrieb als Colocation-Services anbieten - Hybrid Cloud Management Platforms , einschließlich Anbieter mit technologischen Vorrichtungen, die für den Bau und Betrieb von Infrastrukturen bei Vor-Ort-, Public, Private und Hybrid Clouds verwendet werden - Hyper Converged Systems, darunter Anbieter von hyperkonvergenten Systemen, bestehend aus Netzwerk-, Speicher- und Rechnerressourcen, die eine skalierbare Cloud-Infrastruktur ermöglichen.

Die Studie wird den weltweiten Rechenzentrumsmarkt im Bereich Private und Hybrid Cloud beleuchten. Zudem analysiert sie die in den USA, Brasilien, Australien/Neuseeland (ANZ), Großbritannien, Skandinavien, Deutschland und Lateinamerika verfügbaren Produkte und Services.

Teil des Anbietervergleichs wird zudem eine ISG Lens Archetype-Studie sein. Diese ISG-Studienreihe bewertet als einzige ihrer Art den Markt aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Hier sind weitere Informationen zur Studie und die Liste der zur Teilnahme eingeladenen Unternehmen erhältlich. Nicht aufgeführte Unternehmen können ISG kontaktieren, wenn sie in die Studie aufgenommen werden wollen.

Über ISG Provider Lens(TM)

Die Studienreihe ISG Provider Lens(TM) Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit Anbieter in den USA, Brasilien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Skandinavien und Australien/Neuseeland (ANZ). Zusätzliche Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung finden Sie auf dieser Webseite.

Die Reihe ergänzt die ISG Provider Lens Archetype-Studien, die als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Einkäufertypen bewerten.

Über ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Mehr als 700 Kunden, darunter 75 der globalen Top-100-Unternehmen, schätzen ISG als zuverlässigen Geschäftspartner. Das Unternehmen sieht sich in der Pflicht, der Wirtschaft, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistern und Technologieanbietern dabei zu helfen, operative Spitzenleistung und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Leistungsspektrum deckt folgende Bereiche ab: digitale Transformation (einschließlich Automatisierung), Cloud und Datenanalyse, Beratung bei Beschaffungsfragen, Managed Services in den Bereichen Governance und Risiko, Netzbetreiberdienste, Erarbeitung von Technologiestrategien und -abläufen, Änderungsmanagement, Marktforschung sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Experten und ist in über 20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt für seine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertes Branchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassiges Leistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage der branchenweit umfassendsten Marktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com und www.isg-one.de.

