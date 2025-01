Köln (ots) - In den Wochen vor Weihnachten liegt eine ganz besondere Stimmung in der Luft. Die Straßen erstrahlen in einem funkelnden Lichtermeer, auf den Weihnachtsmärkten duftet es nach Lebkuchen und Glühwein - und dank des umfangreichen Film-Pakets von RTL Super wird es ab Freitag, 8. November auch in den ...

mehr