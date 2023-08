SUPER RTL zeigt Serien-Spin-off "Die Oktonauten auf dem Festland" in deutscher Erstausstrahlung

SUPER RTL

Unerforschte Gebiete, knifflige Missionen und spannende Abenteuer in Flora und Fauna. Das kann nur eines bedeuten: Die Oktonauten sind wieder da! Erforschte das Team um Eisbär Käpt'n Barnius, Kater Kwasi und Pinguin Peso bislang die faszinierenden Tiefen der sieben Weltmeere, warten im Serien-Spin-off "Die Oktonauten auf dem Festland" nun Forschungsmissionen in neuer Umgebung auf das Team. SUPER RTL zeigt die kanadisch-britische Animationsserie ab Montag, 11. September, immer werktags um 06:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.

Kinder lieben außergewöhnliche Charaktere - und genau das macht den Reiz des erfolgreichen Vorschulformats "Die Oktonauten" aus: Käpt'n Banrius ist ein besonders mutiger Eisbär und der verlässliche, fast väterliche Anführer der Oktonauten. Er lässt immer alles sofort stehen und liegen, wenn es ein Problem gibt, und mit seiner Entschlossenheit motiviert er die ganze Crew. Kwasi ist ein draufgängerischer Kater mit einer geheimnisvollen Vergangenheit als Pirat. Peso, der Pinguin, ist der Arzt des Teams. Er ist sofort zur Stelle, wenn jemand seine Hilfe braucht. Seinen Verbandskasten trägt er deshalb immer bei sich. Dabei wird das Trio von dem weisen Oktopus Professor Tintling, der kessen Mechaniker-Häsin Trixie, dem Meeresforscher-Seeotter Sebastian und den sonderbaren und lustigen Rüblis unterstützt.

"Die Oktonauten auf dem Festland" ist eine spannende neue Serie, die die bekannten Figuren in eine aufregende neue Umgebung führt. Diesmal verlassen sie das Meer und tauchen ein in die Abenteuer auf dem Festland. Die Serie behält ihren Ansatz bei, Themen wie die Tierwelt oder Verantwortung für die Umwelt kindgerecht zu vermitteln. Am Ende jeder Episode werden die wichtigsten Erkenntnisse in Form eines Songs zusammengefasst.

