Krümelmonster im Interview

RTL+ und SUPER RTL zeigen "Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler" von Sesame Workshop

Köln (ots)

RTL+, SUPER RTL und Sesame Workshop produzieren mit "Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler" eine neue Kochshow für Kinder und Familien. Neben Fernsehkoch Steffen Henssler führen das legendäre Krümelmonster sowie Gonger, eine Puppe, die erstmals im deutschen Fernsehen auftritt, durch die Sendung.

SUPER RTL nimmt die Kochshow ab Sonntag, 05. Februar ins Programm und zeigt ab der Folgewoche immer samstags und sonntags um 8 Uhr eine neue Episode. Alle 13 Folgen der Serie stehen zudem auf RTL+ zum Abruf bereit.

Koch Gonger interessiert sich für alles rund ums Thema Ernährung: Wie, wann und wo wächst was heran? Wie wiegt man Zutaten ab? Wie lagert man welche Lebensmittel? Krümelmonster möchte natürlich alles probieren! Und Experte Steffen teilt mit den beiden sowie den Zuschauer:innen sein Wissen über Lebensmittel und ihre Zubereitung.

Mit großer Leidenschaft werden leckere Gerichte gekocht, gebacken und gebrutzelt. Verstärkung am Herd erhält das "Foodie Truck"-Trio in jeder Folge durch einen prominenten Gast. So begrüßen Krümelmonster, Gonger und Steffen unter anderem Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp, Moderatorin Laura Wontorra, die Band "Deine Freunde" sowie Ernie und Bert.

Sesame Workshop ist die gemeinnützige Bildungsorganisation, die eine bahnbrechende Sendung für das Kinderfernsehen erfand: "Sesame Street". Die neue Kochshow wurde unter der Federführung von Sesame Workshop gemeinsam mit RTL+ und SUPER RTL von der MoveMe GmbH exklusiv für den deutschen Markt produziert.

Interview mit Krümelmonster

FRAGE

Hallo Krümelmonster. Uns interessiert brennend, welches Essen du am liebsten magst?

Krümelmonster

Ich mag alles gern. Aber am meisten: KEKSE! Hast du welche dabei?

FRAGE

Äh, nein, aber ich hab noch ein paar Fragen für dich. Wie verstehst du dich mit deinem Freund Gonger, mit dem du den Foodie Truck hast?

Krümelmonster

Sehr gut! Wenn er was sagt, verstehe ich das. Und wenn ich was sag, versteht Gonger das.

FRAGE

Ich meine, seid ihr gut befreundet?

Krümelmonster

Nein, wir sind nicht gut befreundet... wir sind sogar sehr gut befreundet! Gonger weiß alles übers Essen zubereiten. Und ich weiß alles übers Essen essen.

FRAGE

Und wie kommt ihr mit eurem Chefkoch Steffen Henssler klar?

Krümelmonster

Der ist total nett. Und macht immer soooo leckere Sachen. Und er ist nie böse, wenn ich die Zutaten aus Versehen gegessen habe...

FRAGE

Und was kocht ihr so?

Krümelmonster

Sehr leckere Sachen, die einem Kraft und Energie geben, für alles, was man so den ganzen Tag macht.

FRAGE

Na dann: vielen Dank für das Gespräch.

Krümelmonster

Bitteschön. Ich hab auch noch eine Frage: Wenn du keine Kekse hast, kann ich dann deinen Block und deinen Stift essen?

FRAGE

Ja, aber...

Krümelmonster

Danke! Lecker.... Mjam mampf mjam mampf.

Original-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell