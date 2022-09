SUPER RTL

"Euer Morgen - Aufstehen und Aufdrehen": TOGGO Radio gewinnt den Deutschen Radiopreis zum zweiten Mal in Folge

Köln (ots)

Ausgezeichnet in der Königsklasse: TOGGO Radio wurde gestern im Hamburger Schuppen 52 in der Kategorie "Beste Morgensendung" mit dem Deutschen Radiopreis 2022 prämiert. "Euer Morgen - Aufstehen und Aufdrehen" setzte sich so gegen die starke Konkurrenz von Hit Radio FFH und BR24 durch. Gelobt wurde von der Jury insbesondere die Kommunikation "ohne Zeigefinger [...] in gut verständlicher Sprache" sowie die "Mischung aus Musik, Humor und lösungsorientierter Information".

Jede Menge Spaß am Morgen - dafür steht die Morgensendung des Kinder- und Familiensenders TOGGO Radio. Mit viel Witz und Humor und dabei immer auf Augenhöhe begleiten die Moderator:innen Vanessa Civiello, Simón Albers und Florian Ambrosius Familien bei ihrem Start in den Tag. Von lustigen Wissenschallenges über Wachmachsongs bis hin zu informativen Themen und aktuellen Nachrichten: TOGGO Radio liefert eine diverse und kindgerechte Programmwelt.

Florian Federiconi, Leiter Audio bei SUPER RTL: "Eine größere Ehre gibt es kaum. Zwei Jahre TOGGO Radio und gleich zwei Auszeichnungen mit dem begehrtesten Preis der Branche. Mit unserer Morgensendung sind wir die Begleiter:innen beim Aufstehen. Wir sind die besten Freund:innen am Morgen und stellen die Kids an erste Stelle. Mein Dank gilt dem gesamten Team, das 'Euer Morgen - Aufstehen und Aufdrehen' mit so viel Leben füllt."

Bereits im vergangenen Jahr wurde TOGGO Radio für seine Anti-Rassismus-Woche "Zusammen sind wir bunt" mit dem Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Beste Programmaktion" ausgezeichnet.

