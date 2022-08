SUPER RTL

toggo.de erweitert Angebot für Kinder, die kein Deutsch sprechen

TOGGO Serien ab sofort in vielen Sprachen abrufbar

Köln (ots)

"Spongebob Schwammkopf" auf Arabisch, "Ninjago" auf Türkisch oder "Peppa Pig" auf Ukrainisch - toggo.de und die TOGGO App bieten mit "TOGGO fun for everyone" ab sofort ausgewählte Episoden beliebter Animationsformate in zahlreichen Sprachen an - darunter auch Folgen auf Englisch, Französisch, Russisch oder Serbisch.

In Deutschland leben viele Kinder, die ihre Heimat verlassen haben und sich mit einer neuen Umgebung und einer fremden Sprache auseinandersetzen müssen. Wichtig in einer solchen Situation ist es, Augenblicke des Wohlbefindens und Möglichkeiten zur Entlastung zu schaffen.

Mit "TOGGO fun for everyone" hat SUPER RTL ein werbefreies Angebot für Kinder ohne Deutschkenntnisse etabliert. Neben Non-Dialogue-Formaten und Spielen stehen ab sofort über 100 Episoden in sieben Sprachen zur Verfügung. So ist die "PAW Patrol" nun auf Arabisch, Ukrainisch, Russisch und Serbisch im Einsatz. Die Abenteuer von "Polly Pocket" gibt es auf Französisch. Und "Ninjago" steht in gleich sieben Sprachfassungen bereit.

Das Angebot wird in den nächsten Wochen um neue Serien erweitert und ist auf toggo.de/aktion/together abrufbar.

Original-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell