Kleiner Hund mit Riesenpotenzial: SUPER RTL bringt Idefix plattformübergreifend groß heraus

Köln

Er ist zwar klein, aber ganz schön clever und mutig: Idefix, der berühmte Hund aus dem Asterix-Universum, erfreut sich inzwischen mindestens so großer Beliebtheit wie die beiden Gallier, die er seit jeher bei ihren Abenteuern begleitet. Mit ihm hat sich SUPER RTL vom französischen Verlag Editions Albert René die Vermarktungsrechte an einer echten Kult-Figur aus den Comics gesichert. Deshalb startet der Kölner Sender mit einer Idefix-Offensive in den Sommer: Anfang Juni bekommt der tierische Held im Rahmen einer Highlight-Woche eine extragroße Bühne im linearen TV. Online-Games, eine außergewöhnliche Gewinnspielkampagne, ein prominenter Auftritt bei der diesjährigen TOGGO Tour sowie jede Menge neue Merchandising-Produkte runden die starke Präsenz ab. Ziel ist es, Idefix für alte und neue Fans auf allen Kanälen erlebbar zu machen und der Erfolgsmarke gleichzeitig frischen Auftrieb zu verleihen.

Die Idefix-Highlight-Woche läuft vom 4. bis 10. Juni im linearen Programm von SUPER RTL. Sie umfasst sämtliche Episoden der Animationsserie "Idefix und die Unbeugsamen", die Idefix ganz in den Mittelpunkt stellt und seine Vorgeschichte erzählt. Erstmals ab Herbst 2021 ausgestrahlt, sind die Folgen der ersten Staffel auch online unter toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ abrufbar. Darüber hinaus können Fans auf toggo.de selbst aktiv werden und gemeinsam mit Idefix Römer überlisten oder Knochen einsammeln: Zwei spaßige Games stehen bereits jetzt zur Verfügung.

Begleitend zur Highlight-Woche sorgt ab 4. Juni eine ganz besondere Gewinnspielkampagne für noch mehr Aufmerksamkeit. Unter dem Motto "Finde den goldenen Knochen" gilt es, einen QR-Code zu entdecken, der zu einer geheimen Website mit Idefix-Überraschungen führt. Gesucht werden darf bei der TV-Ausstrahlung und auf den digitalen Plattformen von SUPER RTL, aber auch im wahren Leben, denn der Code ist bis Anfang Juli zusätzlich bei den ersten vier Terminen der TOGGO Tour 2022 versteckt.

Bei der TOGGO Tour können kleine Fans ihre Idole endlich wieder persönlich treffen und sich bei actionreichen Spielen in verschiedenen Themenwelten austoben. SUPER RTL bringt das Kinderfest zwischen dem 4. Juni und 25. September in insgesamt zehn deutsche Städte - und eine sechs Meter hohe Idefix-Figur ist dabei ein echter Hingucker. Außerdem bekommen die Gäste die Gelegenheit, sich an einer Selfie-Station mit ihm zu fotografieren, und sie begegnen den Charakteren aus der Serie bei einem originellen Wurfspiel.

Wer Idefix nicht nur dort treffen, sondern auch gleich mit nach Hause nehmen möchte, kann sich schon jetzt auf den Herbst freuen. Dann erscheinen zahlreiche neue Merchandising-Produkte von namhaften Partnern wie Ravensburger, Happy People, Herding und Universal Music. Passende Comics vom Egmont Verlag sind schon seit März verfügbar. Möglich macht dies die Lizenzagentur SUPER RTL Licensing, die die Marke Idefix in der DACH-Region vertritt und das große Verwertungspotenzial voll ausschöpft.

Ob im TV, online, bei Live-Events oder im Supermarktregal: Idefix ist künftig überall vertreten. Das verkürzt die Wartezeit auf die zweite Staffel von "Idefix und die Unbeugsamen", die ab 2024 bei SUPER RTL laufen wird.

